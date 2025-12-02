Tickets schenken – Vorfreude, Unterhaltung und Entspannung garantiert

Wer nach originellen Geschenkideen für Jung und Alt sucht, kann stressiges Shopping getrost vergessen: Die Gutscheine und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen sind perfekte Präsente für besondere Anlässe. Ob Kulturgenuss, Musik, Sport, Wellness oder Sightseeing – die Gutscheine bieten Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Mit einer Jahreskarte können Beschenkte sogar ein ganzes Jahr lang besondere Momente genießen.

Tickets schenken! – Wien Holding

Wien Ticket – Vielfalt nach Lust und Laune

Wien Ticket macht es einfach, die besten Konzerte, Shows, Kabaretts, Musicals, Opern, Sportveranstaltungen und vieles mehr zu besuchen. Gutscheine sind bereits ab 10 Euro im Wien Ticket-Pavillon, telefonisch unter 01/588 85 sowie online erhältlich. Sie können für alle von Wien Ticket angebotenen Veranstaltungen eingelöst werden – auch als praktische print@home-Variante.

Wiener Stadthalle – Unterhaltung für jede Stimmung

Die Gutscheine der Wiener Stadthalle eröffnen unzählige Möglichkeiten für vergnügliche, entspannte oder spannende Stunden. Erhältlich ab 10 Euro online und an den Kassen der Stadthalle, sind sie für alle Veranstaltungen im Haus gültig und ebenfalls als print@home-Version verfügbar.

Vereinigte Bühnen Wien – Musical und Oper der Extraklasse

Mit Gutscheinen für Musicals oder Opern der VBW erleben Beschenkte kulturelle Höhepunkte. Die Tickets sind ab 10 Euro an den Tageskassen, telefonisch unter +43/1/58885-111 sowie im Online-Ticketshop erhältlich – auch als print@home.

Twin City Liner – Für Stadt- und Familienerlebnisse

Ein Gutschein für den Twin City Liner passt zu jedem Anlass – sei es für einen Familienausflug, einen romantischen Städtetrip oder als Geschenk. Die Gutscheine sind ab 10 Euro im Online-Shop verfügbar.

DDSG Blue Danube – Glücksmomente am Wasser

Die Geschenkgutscheine der DDSG Blue Danube sorgen für unvergessliche Stunden an Bord. Sie sind in verschiedenen Designs online als print@home oder direkt an den Verkaufsstellen der DDSG erhältlich und machen jedem eine Freude.

Therme Wien – Entspannung und Wohlbefinden

Die Therme Wien bietet Gutscheine für Thermen- und Fitnesseintritte sowie Massagen – ideal als Geschenk oder zur eigenen Verwöhnung. Alle Gutscheine können online als PDF heruntergeladen oder direkt im Thermenbüro erworben werden.

Donauturm – „Top of Geschenk“

Die Gutscheine des Donauturms sind flexibel einsetzbar, 30 Jahre gültig und in den Gastronomiebetrieben einlösbar. Wählbar sind die Beträge 10, 20 oder 50 Euro; zudem können persönliche Grußbotschaften mit bis zu 200 Zeichen hinzugefügt werden. Erhältlich an der Kassa oder online als print@home-Variante.

Museen und Kulturinstitutionen – Jahreskarten für ein Jahr voller Inspiration

Das Jüdische Museum Wien, Haus der Musik und das KunstHausWien bieten Jahreskarten, die Zugang zu allen Standorten, Konzerten, Führungen und Rabatten auf Publikationen ermöglichen. Preise liegen zwischen 29 und 49 Euro, gültig ab Kaufdatum für ein Jahr.

Stadthallenbad – Sportlich aktiv durchs Jahr

Für sportlich Motivierte und Hobby-Schwimmer bietet das Stadthallenbad eine Jahreskarte für 308 Euro. Sie kann an den Kassen erworben werden; Öffnungszeiten und weitere Preise sind online einsehbar.

Tipp für Mozarthaus Vienna

Obwohl das Mozarthaus Vienna keine Jahreskarte anbietet, sind Tickets nach dem Kauf ein Jahr lang gültig – so lässt sich Wien in Mozarts einziger noch erhaltener Wohnung bequem besuchen.

Mit den Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen lässt sich Freude, Kultur und Entspannung flexibel verschenken – und zwar das ganze Jahr über.

Mehr Infos unter: www.wienholding.at

