Soriano Media: Strategisches Storytelling für Marken

In einer Welt voller Bilder und Videos ist es schwierig, aufzufallen. Genau hier setzt Soriano Media an. Seit fünf Jahren begleitet das junge, dynamische Team Marken dabei, Geschichten zu erzählen, die im Gedächtnis bleiben. Dabei hat jede Produktion einen kennzeichnenden Stil: emotional, glaubwürdig und mit einem Gespür dafür, wann Trends sinnvoll integriert werden – oder wann kreative Eigenwege stärker wirken.

Die Agentur ist spezialisiert auf Foto- und Videoproduktionen für Veranstaltungen und Projekte – von Mode-Events über Festivals bis hin zu Markeninszenierungen. Das Team begleitet den gesamten Prozess: von der Ideenfindung über die Konzeption bis zur Umsetzung. Videos, Bildserien und visuelle Kurzformate werden passgenau entwickelt, sodass sie das Corporate Image unterstreichen und beim Publikum Eindruck hinterlassen. So verbindet jedes Projekt innovatives Storytelling mit durchdachter Strategie. Unter anderem arbeitete Soriano Media bereits für die Vienna Fashion Week, das Frequency Festival und Instyle | Pamela Reif.

Arbeit auf Augenhöhe

Trotz wachsender Projekte bleibt Soriano Media bodenständig. Das Team – geführt von Louie Soriano und Philip Habitzl – arbeitet eng zusammen und legt Wert auf echte Kundenbeziehungen. Kreativität wird bewusst gelebt, und Risiken werden als Chance genutzt, außergewöhnliche Ideen umzusetzen. Soriano Media entwickelt dabei Inhalte, die klar positioniert sind und langfristig im Gedächtnis bleiben. Jede Produktion trägt den unverwechselbaren Charakter des Unternehmens und hebt sich bewusst vom Mainstream ab.

Klare Werte

Die Werte des Unternehmens prägen den Umgang miteinander ebenso wie die Zusammenarbeit mit Kunden. Die überschaubare Teamgröße ermöglicht schnelle Entscheidungen, viel Flexibilität und Raum für kreative Experimente – genau das, was Kunden schätzen, die gezielt nach dem charakteristischen Contentstil von Soriano Media suchen.

Kreativität trifft Strategie

Soriano Media versteht sich nicht nur als Produktionsagentur, sondern als strategischer Partner, der Inhalte entwickelt, die zur Identität und Zielgruppe passen. Kreative Intuition trifft hier auf Erfahrung und ein Verständnis dafür, welche Ideen funktionieren und welche noch ausgereift werden sollten. Damit möchte Soriano Media ein verlässlicher Partner für Marken sein, die auffallen und begeistern wollen. Momentan ist das junge Unternehmen unter anderem für die Screenfleet GmbH tätig. Das Team bleibt in seiner Arbeit neugierig, experimentierfreudig und offen für neue Herausforderungen – stets mit dem Anspruch, Projekte zu schaffen, die authentisch wirken und gleichzeitig strategisch durchdacht sind.

