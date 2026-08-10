Social Media gewinnt als Suchquelle an Bedeutung

Wer heute ein gutes Restaurant, ein Reiseziel oder ein neues Produkt sucht, schaut nicht mehr nur bei Google nach. Immer häufiger nutzen Menschen auch TikTok und Instagram, um Informationen, Empfehlungen und Erfahrungsberichte zu finden. Dieser Trend wird als „Social Search“ bezeichnet. Vor allem kurze Videos und persönliche Empfehlungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Nutzer erhalten nicht nur Fakten, sondern sehen direkt, wie ein Ort aussieht, wie ein Produkt funktioniert oder welche Erfahrungen andere gemacht haben.

Suche nach Inspiration und Empfehlungen

Besonders bei Restaurants, Reisen und Produkten haben soziale Netzwerke an Bedeutung gewonnen. Ein Video über ein Café, eine Hotelbewertung oder ein Produkttest kann die Entscheidung von Nutzern stärker beeinflussen als eine klassische Suchanzeige. Während Google vor allem passende Webseiten und Informationen liefert, setzen Plattformen wie TikTok und Instagram stärker auf visuelle Inhalte und persönliche Eindrücke. Dadurch werden sie für viele Menschen zu einer Ergänzung der klassischen Internetsuche.

Neue Anforderungen an Marken

Für Unternehmen verändert sich dadurch die Kommunikation. Marken müssen ihre Inhalte nicht mehr nur für Suchmaschinen optimieren, sondern auch für soziale Plattformen auffindbar machen. Dabei werden authentische Videos, verständliche Informationen und regelmäßige Inhalte immer wichtiger. Unternehmen, die bei Social Search sichtbar sein wollen, müssen verstehen, welche Themen ihre Zielgruppe interessieren und wie Nutzer auf den Plattformen nach Informationen suchen.

Google bleibt wichtig

Trotz der wachsenden Bedeutung von Social Search ersetzt TikTok oder Instagram Google nicht vollständig. Für viele Fragen bleibt die klassische Suchmaschine weiterhin die wichtigste Anlaufstelle. Social Media ergänzt die Suche jedoch um eine persönliche und visuelle Ebene. Besonders bei Empfehlungen und Kaufentscheidungen werden soziale Netzwerke damit zu einem immer wichtigeren Teil der Informationssuche.

(red)