Red Dot Award: PepsiCo wird Agency of the Year

Besonderer Höhepunkt der Red Dot Award: Brands & Communication Design in Berlin war die Ehrung der Red Dot: Agency of the Year 2024 an PepsiCo Design and Innovation. Das Unternehmen, dessen Marken Menschen in mehr als 200 Ländern täglich über eine Milliarde Mal konsumieren, zählt Klassiker, wie Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade und Pepsi zu seinen Kunden.

Mit Exzellenz und Teamwork

Mauro Porcini, Chief Design Officer von PepsiCo, nahm den Wanderpokal „Stylus“ entgegennahm. Er bedankte sich bei seinem Team für dessen Engagement und Durchhaltevermögen. In seiner Rede betonte Porcini, dass Exzellenz der entscheidende Wettbewerbsvorteil sei.

Insbesondere für Designer, die sich der Schaffung von Werten für Menschen verschrieben haben. Seine Botschaft unterstrich, dass Design, wenn Exzellenz mit einem menschenzentrierten Ansatz gepaart wird, die Kraft hat, sowohl Unternehmen als auch Leben zu verändern.

€ 10.000 Euro für Nachwuchstalent

Auch die Übergabe des Red Dot: Junior Prize erntete staunende Blicke: Chuantao Zhu von der Macau University of Science and Technology bekam die höchste Auszeichnung im Junior-Bereich für sein bemerkenswertes Projekt La Divina Commedia.

Dieses behandelt das Thema Verlangen auf 2.000 Seiten und beinhaltet mehr als 300 Zeichnungen und Grafiken, die auf Dante Alighieris Göttlicher Komödie basieren. Der chinesische Student erhält zusätzlich zu der renommierten Auszeichnung ein Preisgeld in Höhe von € 10.000 Euro.