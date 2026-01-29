Radio Radieschen erhält Radiopreis

Der Ausbildungssender Radio Radieschen ist beim 28. Radiopreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet worden. Prämiert wurde das Feature „Kein Zurück: Fürs Klima ins Gefängnis“, das sich mit den gesellschaftlichen und rechtlichen Folgen von Klimaprotesten auseinandersetzt. Die Auszeichnung in der Kategorie „Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen“ wurde am Donnerstag, 22. Jänner 2026, vergeben.

Das Feature stammt von Hannah Jutz und Vincent Leb, entstanden in Zusammenarbeit mit Elisabeth Bauer und Anna Muhr. Alle Beteiligten haben einen Ausbildungshintergrund an der FHWien der WKW.

Porträt zwischen Protest und Strafe

Im Zentrum des Beitrags steht Laila Fuisz, einer Aktivistin. Fuisz hat wiederholt gegen geltende Gesetze verstoßen, indem sie sich aus Protestaktionen auf Straßen festklebte. Die daraus resultierenden Geldstrafen konnte sie nicht begleichen, weshalb sie mehrfach Ersatzfreiheitsstrafen antreten musste. Das Feature begleitet sie durch ihren Alltag zwischen Straßenprotesten, Gerichtsverfahren und Haftaufenthalten.

Der Radiobeitrag zeichnet dabei nicht nur ein persönliches Porträt, sondern stellt grundsätzliche Fragen nach dem gesellschaftlichen Umgang mit zivilem Ungehorsam und der politischen Dringlichkeit der Klimakrise.

Jury hebt journalistische Haltung hervor

Die Jury würdigte das Feature als „engagiert, authentisch und mutig“. Besonders hervorgehoben wurde die Nähe zur Protagonistin, ohne deren Handeln unkritisch zu übernehmen. Der Beitrag scheue keine Kontroversen und zeige eine klare journalistische Haltung.

Auszeichnung für Ausbildungsjournalismus

Seitens der FHWien der WKW wurde die Prämierung als Bestätigung der journalistischen Ausbildungsarbeit gewertet. Der Studienbereich Journalism & Media Management bildet seit mehr als zwei Jahrzehnten Journalistinnen und Journalisten für unterschiedliche Medienformate aus und setzt dabei auf eine enge Verbindung von Theorie und Praxis.

Der Radiopreis der Erwachsenenbildung wird jährlich in fünf Kategorien vergeben und zeichnet Beiträge aus, die gesellschaftlich relevante Themen verständlich und mit bildendem Anspruch aufbereiten. 2026 wurden mehr als 170 Produktionen österreichischer Radiosender eingereicht.

Das ausgezeichnete Feature ist online abrufbar. Sendungen von Radio Radieschen sind unter anderem auf gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

(PA/red)