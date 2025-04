Radio-Glossar: Bekanntheit von DAB+ stagniert

Mitte des Vorjahres hat sich das DAB+-Radioprogrammangebot in Österreich auf 60 Programme verdoppelt, doch die Bekanntheit der Übertragungstechnologie hat sich dadurch nicht gesteigert. Eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Fachbereichs Medien der RTR zeigt, dass die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren angibt, DAB+ zu kennen. 18 Prozent bzw. 980.000 Personen nutzen DAB+-Programme zumindest mehrmals im Monat, womit keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr vorliegt.

Die neuen Hörangebote sind 35 Prozent der DAB+-Nutzerinnen und -Nutzer aufgefallen. Vier von fünf dieser Personen stufen sie laut der Studie, für die Ipsos Market Research im Jänner und Februar insgesamt 2.900 Menschen befragte, als Bereicherung ein. In etwa jeder vierte Befragte gibt an, ein DAB+-fähiges Gerät zu besitzen. Am meisten Personen verweisen auf DAB+ im Auto, gefolgt von tragbaren Radiogeräten.

“Übertragungstechnologie spielt keine große Rolle”

“Es zeigt sich erneut, dass es eine offensichtliche Lücke zwischen dem individuell wahrgenommenen und dem tatsächlichen Besitz von DAB+-Geräten in den Haushalten gibt. Allein mit den PKW-Neuzulassungen des Jahres 2024 ist der Gesamtbestand an Autos mit DAB+-Radio in Österreich um gut 36 Prozent auf rund 950.000 Fahrzeuge seit 2021 angewachsen. Die Übertragungstechnologie spielt für die Menschen keine große Rolle. Im Vordergrund stehen die Programme und ihre Vielfalt”, wurde RTR-Medien-Geschäftsführer Wolfgang Struber in einer Aussendung zitiert. Seit 2021 müssen Einbauradios von neu zugelassenen Autos laut EU-Recht mit DAB+ ausgerüstet sein.

DAB+ ist wie UKW-Radio über Antenne empfangbar. DAB+-Geräte unterstützen auch UKW-Programme. Ein Vorteil von DAB+ ist der rauschfreie Klang. DAB+ wurde 2018 in Wien und 2019 als bundesweites Angebot eingeführt. Damit sollte angesichts limitierter UKW-Frequenzen u.a. der Ausbau von Medien- und Meinungsvielfalt im Radio ermöglicht werden.

(APA)