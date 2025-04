Peter Rapp gestorben – Die Reaktionen

Mit Peter Rapp ist ein österreichischer Publikumsliebling gestorben. In mehr als 60 Jahren Fernsehtätigkeit hatte sich der gebürtige Wiener mit Schlagfertigkeit und Humor einen Status als Kultmoderator erarbeitet. Nachfolgend eine Auswahl der Reaktionen auf den Tod des 81-Jährigen:

Bundespräsident Alexander Van der Bellen:

“Wenige Menschen schaffen es, immer da gewesen zu sein. Als der ‘Showmaster Österreichs’ war Peter Rapp einer von ihnen. Seine Spontanität, Natürlichkeit und sein Sinn für Humor haben Millionen Österreicher:innen im TV und Radio begeistert. Das bleibt unvergessen.”

Kulturminister Andreas Babler (SPÖ):

“Peter Rapp war weit mehr als nur ein Moderator – er war ein Meister der Unterhaltung, ein kritischer Geist mit Haltung, ein Mensch mit Herz und Witz. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem feinen Gespür für das Publikum prägte er das österreichische Fernsehen nachhaltig – stets mit Augenzwinkern, aber auch mit Tiefgang.”

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann:

“Es gibt nur wenige Namen, die so untrennbar mit dem ORF verbunden sind wie Peter Rapp. Und es gibt wohl keinen, der den Begriff des ORF-Showmasters so lange so ausgefüllt hat wie er. Wahrscheinlich war Peter Rapp der letzte Universal-Entertainer des Fernsehens und wird daher dem ORF und seinem Publikum umso mehr fehlen.”

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ):

“Kein Fernsehmoderator und Entertainer hat die Sparte Unterhaltung in unserem Land so maßgeblich geprägt wie er.” (…) “Peter Rapp feierte nicht nur Erfolge, sondern musste auch Niederlagen einstecken, berufliche wie private. Aber er war ein Stehaufmann! Er richtete sich mit viel Disziplin immer wieder auf und startete zu neuen ungeahnten Erfolgen durch. Vermutlich half ihm dabei der ihm eigene Wiener Schmäh – er war ein moderner lieber Augustin!”

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP):

“Peter Rapp verstand es wie kaum ein anderer, Menschen zu unterhalten – authentisch, direkt und mit einem Augenzwinkern. Sein Name war stets ein Garant für Qualität, Witz und gute Laune. Mir wird Peter Rapp sehr fehlen, ich war ihm persönlich sehr verbunden. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke.”

Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS):

Peter Rapp “war nicht nur Moderator, sondern ein Geschichtenerzähler, Brückenbauer und Identifikationsfigur. Mit Sendungen wie Spotlight oder Wurlitzer war er lange vor Spotify die Stimme der Jugend – direkt, charmant, immer am Puls der Zeit.” Sein Tod sei ein “großer Verlust für das kulturelle Gedächtnis unseres Landes”.

Wiener Stadtrat Karl Mahrer (ÖVP):

“Wir verlieren mit Peter Rapp nicht nur einen herausragenden Moderator, sondern vor allem einen Menschen, der mit Herz und Humor Brücken gebaut hat.”

Christian W. Mucha, Verleger und Medienunternehmer:

„Peter Rapp war ein echtes Unikat – schlagfertig, humorvoll und mit einem großen Herzen. Er hat die Medienlandschaft geprägt wie kaum ein anderer. Mit einer Leichtigkeit, die nur wenige beherrschen. Dein Gespür für Menschen, dein Mut, auch Unbequemes auszusprechen, und dein Charme bleiben unvergessen. Ich werde dir nie vergessen, wie du mich damals gerettet hast“.

(APA/red)