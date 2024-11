Partnerschaft: Julius Meinl und Heroes & Heroines

Die Traditionsmarke Julius Meinl und die Wiener Kommunikationsagentur Heroes & Heroines verkünden eine strategische Partnerschaft. Die PR-Experten übernehmen die Öffentlichkeitsarbeit für den österreichischen Markt des Traditionsunternehmens.

Mithilfe einer umfassenden Strategie soll die Marke Julius Meinl, die stark mit der Wiener Kaffeehauskultur und traditionellem Kaffeegenuss verbunden ist, nun zusätzlich auch in den jüngeren Zielgruppen zu einem Symbol für inspirierende Genussmomente in der modernen Kaffeewelt werden. Durch eine kreative, erlebbare 360°-Kommunikation wird so nicht nur die Sichtbarkeit und Relevanz in neuen Zielgruppen gesteigert, sondern auch bestehende Kunden mit neuen Erlebnissen und Ansätzen begeistert werden.

Im Fokus dieser Strategie steht dabei die Kampagne „I do it the Meinl Way“, die die Marke in 2024 vorgestellt hat. “Unsere neue Markenkampagne soll die Sichtweise der Menschen auf das Kaffeetrinken neu definieren und zeigen, dass Kaffee mehr ist als etwas, das wir tun, wenn wir uns entspannen oder nachdenken wollen, sondern dass er das Leben selbst feiert.”, so Christina Meinl, Managing Director Austria.

Auch das Thema Nachhaltigkeit soll stärker in den Fokus der Kommunikation rücken. Sowohl soziale Fairness als auch Umweltschutz sollen laut eigenen Angaben groß geschrieben werden. Man hat sich vorgenommen bis 2025 eine vollständig rückverfolgbare Lieferkette und 100 Prozent erneuerbare Energien in der Produktion zu erreichen Damit würde man Maßstäbe in der Kaffeebranche setzen.