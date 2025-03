ORS launcht „Austrostream”

Die ORS Group erweitert den österreichischen Streaming-Markt. Mit „Austrostream“ hat das Unternehmen ein Angebot entwickelt, das es Netz- und Plattformbetreibern ermöglicht, einen eigenen TV-Service unter ihrer Marke auf den Markt zu bringen. Dies soll ohne hohe Investitionskosten oder technischen Aufwand erfolgen.

ORS setzt auf moderne Technologien

„Austrostream“ versteht sich als maßgeschneiderte Komplettlösung für Anbieter, die ein TV-Produkt unter eigener Marke etablieren möchten. Die Plattform deckt dabei alle technischen und operativen Prozesse ab – von der Content-Verwaltung über das Design des App-Interfaces bis hin zum technischen Support. Gleichzeitig bietet sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Neben eigenem Branding lassen sich auch beliebte Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ in das Nutzererlebnis integrieren. Für zusätzliche Personalisierung sorgt ein KI-basiertes Empfehlungssystem. Technologisch setzt ORS auf höchste Qualität und Skalierbarkeit. Selbst bei hohen Zugriffszahlen – etwa bei großen Sportevents – wird eine stabile Übertragung auf Broadcast-Niveau garantiert. Die Benutzererfahrungs-Gestaltung soll für eine einfache Navigation und schnellen Zugang zu den gewünschten Inhalten sorgen. Für viele regionale Netzbetreiber könnte „Austrostream“ damit eine attraktive Möglichkeit sein, den Schritt ins Streaming-Zeitalter zu wagen – ohne dabei die eigene Markenidentität aus der Hand zu geben.

IKB als erster Kunde

Ein erster Kunde ist bereits gewonnen. Einer der führenden regionalen Infrastrukturdienstleister Tirols, die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB), ersetzen ihre bisherige FiberTV-Plattform durch das neue Angebot der ORS Group. Die IKB bieten Services rund um Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation und Mobilität an. Mit „Austrostream“ sollen Kunden in der Region Zugang zu einer TV-Lösung erhalten, die sich individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lässt.

Ausbau des ORS-Geschäfts

Mit der Einführung von „Austrostream“ erweitert die ORS Group ihr Portfolio um eine zukunftsweisende Lösung im Bereich digitales Fernsehen. Das Unternehmen, das seit Jahrzehnten als technische Basis des ORF fungiert und auch das österreichweite Sendernetz für DVB-T2 und DAB+ betreibt, unterstreicht damit seine Rolle als Innovationsmotor in der österreichischen Medieninfrastruktur. Erstmals live vorgestellt wird das Projekt „Austrostream“ im Rahmen der Fachveranstaltung CableTech 2025, die am 26. und 27. März in Judenburg stattfindet. Dort können sich Interessierte selbst ein Bild von der neuen Plattform machen. In Kooperation mit ORF ON wird die ORS Group dort unter dem Titel „Die Zukunft von White Label TV: Innovation, Skalierbarkeit und Wachstum mit Austrostream“ einen Fachvortrag halten und das System live präsentieren.

(PA/red)