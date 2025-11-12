Österreich wirbt digital – mit Zugkraft im Land

Der Markt für digitale Außenwerbung wächst rasant. Kaum ein anderes Medium verzeichnet derzeit eine derart starke Dynamik wie Digital out of Home (DOOH). Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Der Großteil der digitalen Werbeflächen in Österreich gehört internationalen Konzernen.

Hier setzt Zugkraft an. Das Unternehmen mit Sitz in Wien wurde 2019 von Mag. Martin Platzer gegründet und ist heute einer der größten rein österreichischen Anbieter im digitalen Außenwerbemarkt. Mit über 2.000 vernetzten Screens – von Vorarlberg bis ins Burgenland – und einer täglichen Bruttoreichweite von knapp 9,7 Millionen Kontakten bietet Zugkraft eines der dichtesten DOOH-Netze des Landes.

Ein österreichisches Netzwerk mit Format

Die Besonderheit liegt in der Struktur: Während internationale Player vor allem die Landeshauptstädte abdecken, ist Zugkraft zusätzlich noch in über 50 Bezirksstädten präsent – von St. Pölten bis Feldkirch, von Baden bis Steyr. Damit erreicht das Unternehmen jene Konsumenten, die im Alltag tatsächlich unterwegs sind. Werbekunden wählen aus großformatigen AD Boards entlang frequentierter Straßen, aufmerksamkeitsstarken AD Screens vor und in Einkaufszentren oder präzise positionierten AD Walls im Indoor-Bereich. Jedes regionale Cluster wird zielgruppengerecht und digital gesteuert. Für Kunden bedeutet das: ein Ansprechpartner für alle Standorte.

Reichweiten im Überblick:

Wien-Netz: 1,12 Mio. Bruttokontaktchancen pro Tag

Landeshauptstädte-Netz: 1,7 Mio. Kontakte / 29.000 Spots täglich

Bezirksstädte-Netz: 916.000 Kontakte / 27.400 Spots täglich

OÖ-Netz: 676.000 Kontakte / 11.400 Spots täglich

NÖ-Netz: 699.000 Kontakte / 12.500 Spots täglich

Steiermark-Netz: 564.000 Kontakte / 7.400 Spots täglich

Gezielte Werbung am Point of Sale

Neben den Outdoor-Standorten baut Zugkraft sein Indoor-Portfolio stetig aus. Ein Highlight ist das Fitness-Studio-Netz, das eine kaufkräftige Zielgruppe in 47 Studios anspricht – insgesamt 3,68 Millionen Bruttokontakte pro Monat. Beide Netze ermöglichen es Werbekunden, Produkte unmittelbar im Alltag der Konsumenten zu platzieren – effizient, sichtbar und messbar. Ebenso erfolgreich ist das Apotheken-Netz mit 356 AD Walls in 259 Apotheken. Mit über 3 Millionen Bruttokontakten im Monat bringt es Botschaften direkt dorthin, wo Entscheidung und Kaufimpuls zusammenfallen.

Digitale Präzision made in Austria

Alle Flächen sind digital angebunden und können standort-, wetter- oder tageszeitabhängig bespielt werden. Über Geo-Targeting lassen sich Kampagnen auf einen Radius von 300 Metern um Verkaufsstellen konzentrieren – so verläuft die Customer Journey der Werbebotschaft bis zum Point of Sale. Zugkraft nutzt dabei valide Datenquellen wie den Out-of-Home Server Austria (OSA), der Frequenzen in Echtzeit misst und Zielgruppen differenziert ausweist. Für Kunden bedeutet das: planbare Kampagnen, hohe Transparenz und maximale Effizienz.

Ein österreichisches Gegengewicht

Platzer sieht in der DOOH-Branche eine strukturelle Schieflage und plädiert für österreichische Lösungen bei der Außenwerbung: „Wir haben in Österreich Top-Unternehmen, die international mithalten können. Trotzdem wandert ein großer Teil der Werbegelder ins Ausland, weil viele öffentliche Auftraggeber automatisch bei internationalen Netzwerken buchen.“ Zugkraft versteht sich daher auch als Korrektiv – als Anbieter, der zeigt, dass Professionalität und Regionalität kein Widerspruch sind.

Ein Ansprechpartner für alle Standorte

Gerade in Zeiten, in denen die öffentliche Hand verstärkt auf Nachhaltigkeit und Wertschöpfung im Inland achtet, wäre es konsequent, auch bei Kommunikationsetats auf österreichische Anbieter zu setzen. Denn jeder Euro, der im Land bleibt, stärkt Arbeitsplätze, Medienvielfalt und technologische Eigenständigkeit. Für Platzer ist klar: „Wir wollen der erste Ansprechpartner für Digital-Out-of-Home-Werbung in Österreich sein – modern, flexibel und zu hundert Prozent österreichisch. Wenn wir wollen, dass Wertschöpfung in Österreich bleibt, muss auch bei österreichischen Unternehmen gebucht werden.“

