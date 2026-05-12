ÖJC vergibt Rennerpreise 2026

Der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) hat die Entscheidung für den Dr. Karl Renner Solidaritätspreis 2026 bekanntgegeben und zugleich die Finalisten für den Dr. Karl Renner Publizistikpreis präsentiert. Die feierliche Preisverleihung findet am 8. Juni 2026 im Wappensaal des Wiener Rathauses statt.

Christian Wehrschütz erhält Solidaritätspreis

Den Dr. Karl Renner Solidaritätspreis erhält der ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz. Ausgezeichnet wird damit seine langjährige journalistische Arbeit aus Krisen- und Kriegsgebieten, insbesondere aus dem Balkanraum und der Ukraine. Der Solidaritätspreis würdigt publizistische Leistungen unter besonders schwierigen Bedingungen. Im Zentrum stehen dabei der Einsatz für Pressefreiheit sowie Berichterstattung, die trotz Krieg, Repression oder anderen Einschränkungen journalistischer Tätigkeit in hoher Qualität erfolgt.

Finalisten für Publizistikpreis nominiert

Für den Dr. Karl Renner Publizistikpreis hat eine elfköpfige Jury aus insgesamt 20 Nominierten drei Finalisten ausgewählt. Nominiert sind die Redaktion iGlobeNews sowie die ORF-Reportageformate von Tiba Marchetti („Am Schauplatz“) und Marianne Waldhäusl („Bankbeamter als Betrüger“, „Akte Betrug“). Die Jury hob insbesondere die gesellschaftliche Relevanz und die inhaltliche Tiefe der Beiträge hervor. Dazu zählen sowohl international verbreitete Online-Recherchen in mehreren Sprachen als auch dokumentarische Fernsehreportagen über soziale und wirtschaftliche Missstände.

Entscheidung über Publizistikpreis

Der Dr. Karl Renner Publizistikpreis wird für herausragende publizistische Leistungen über mehrere Jahre hinweg vergeben. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die komplexe gesellschaftliche Themen umfassend aufarbeiten und für ein breites Publikum verständlich darstellen. Die endgültige Entscheidung über die Preisträgerin oder den Preisträger erfolgt erst im Rahmen der Gala am 8. Juni 2026 im Wiener Rathaus. Im Zuge der Veranstaltung werden sowohl der Publizistikpreis als auch der Solidaritätspreis offiziell überreicht.

(PA/red)