Neuzugang bei Purpur Media

Mit der gebürtigen Kolumbianerin Kristell Valencia erweitert sich das Team der Purpur Media, welche künftig die Rolle einer neue Campaign Managerin übernehmen wird.

Bevor Valencia ihren Weg nach Wien gefunden hat, war sie beim Fashion-Unternehmen Bambinifashion sowie im kolumianischen Generalkonsulat in New York tätig. Weiters hat Sie einen Master im Bereich der Kommunikation und Journalismus an der Universidad del Norte in Barranquilla, Kolumbien absolviert.