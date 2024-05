Neues Expertenprogramm für nachhaltiges Marketing

Inmitten zunehmender Kritik an irreführender Umweltwerbung präsentiert der Marketing Club Österreich das „Certified Sustainable Experts-Program“. Dieses Weiterbildungsangebot startet am 11. Juni 2024 und richtet sich an Fachleute aus Marketing und Kommunikation, die ihre Kenntnisse in ESG (Environmental, Social, Governance) und Nachhaltigkeit vertiefen möchten.

Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich, betont die Bedeutung von Nachhaltigkeit: „Studien zeigen, dass die Mehrheit der Konsument:innen, vor allem jüngere Generationen, sehr genau darauf achtet, wie Unternehmen und Marken sich zu Umweltthemen und sozialen Fragen positionieren.“ Dies beeinflusst Kaufentscheidungen und macht die Integration von ESG-Kriterien unverzichtbar für moderne Marketingstrategien.

Zukunft nachhaltig gestalten

Eine Untersuchung der EU-Kommission zeigt, dass etwa die Hälfte der Umweltaussagen auf Unternehmenswebsites unwahr oder irreführend ist. Neue EU-Richtlinien wie die Green Claims Directive sollen dies verhindern. Das neue Programm des Marketing Club Österreich greift diese Entwicklungen auf und bietet umfassende Schulungen an.

„Die Vermittlung von fundiertem Know-how ist eine Kernsäule des Marketing Club Österreichs. Denn Tag für Tag stehen Marketing- und Kommunikationsverantwortliche vor neuen Herausforderungen, die spezifisches Fachwissen erfordern. Speziell die Implementierung von ESG- und Nachhaltigkeitsstrategien erfordert ein tiefes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Unser neues Weiterbildungsprogramm stattet Teilnehmer:innen daher mit den erforderlichen Skills aus, um aktuelle Entwicklungen und teils komplexe Anforderungen erfolgreich meistern und eine nachhaltige Zukunft gestalten zu können“, so Loster.

Zwei Formate für unterschiedliche Bedürfnisse

Das Weiterbildungsprogramm wird in zwei Formaten angeboten. Das Format „Sustainable Marketing & Communications Overview“ vermittelt in sieben Live-Webinaren grundlegendes Wissen zu ESG und Nachhaltigkeit. Für diejenigen, die ihr Wissen vertiefen möchten, bietet das Format „Sustainable Marketing & Communications Advanced“ vier halbtägige Präsenzseminare in Wien, in denen durch Praxisbeispiele Werkzeuge und Strategien für die erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen erlernt werden.

Beide Formate kombinieren Online-Lernen mit Präsenzmodulen und schließen mit einer Teilnahmebestätigung ab. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich nach Austrian Standards als „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte:r“ zertifizieren zu lassen.

Weiterführende Informationen sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden sich HIER.

PA/Red.