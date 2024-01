Neuerungen bei Ö1

Ab 5. Februar nimmt Ö1 eine Reihe von Veränderungen vor. Von 9 bis 18 Uhr wird das Programm fortan von Moderatoren begleitet. Zusätzlich wird eine neue Sendeleiste ab 16:05 eingeführt, die neue und bewährte Sendungen zu den Themen Wissenschaft (“Science Arena”, montags), Literatur (“Tonspuren”, dienstags), Religion/Ethik (“Im Fokus”, mittwochs), Gesundheit (“Am Puls”, donnerstags) und Talk (“Im Gespräch”, freitags) umfasst. Die bevorstehenden Änderungen wurden bereits im Dezember von Ingrid Thurnher bekanntgegeben.

Auch zu anderen Tageszeiten wird es Neueinführungen geben. So wird etwa in der neuen Sendung “Ausgewählt” (Mo-Do, 10:05 bis 11:00) unterschiedliche Musik im Kontext ihrer Zeit vorgestellt oder in der neuen Reihe “Ö1 Nachtmusik” (Mo-Sa, 01:01-06:00) Einblick in exklusive Konzertaufnahmen gewährt.

Neben der Einführung von neuen Sendungen und Sendereihen kommt es auch bei vielen bestehenden Formaten zu Innovationen. Beispielsweise werden in der Sendereihe “Kontext – Sachbücher und Themen” künftig nicht nur Bücher sondern auch ein Album der Woche vorgestellt.

APA/Red.