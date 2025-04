Neue Doppelspitze bei Rock Antenne Österreich

Rock Antenne Österreich stellt sich an der Spitze neu auf. Niki Fuchs, bisherige Station-Managerin des Radiosenders, wurde in die Geschäftsführung berufen. Gemeinsam mit Geschäftsführer Guy Fränkel wird sie ab sofort die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Senders verantworten.

Führung mit Rockkompetenz

Seit ihrem Einstieg bei Rock Antenne prägte Niki Fuchs die Positionierung des Senders sowohl inhaltlich als auch im digitalen Bereich mit. „Es ist mir eine große Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Guy Fränkel, um gemeinsam mit dem gesamten Team von Rock Antenne Österreich in eine starke, dynamische Zukunft zu führen – denn was könnte besser den Takt vorgeben als Rockmusik, die seit jeher für Dynamik und Veränderung steht?“, kommentiert Fuchs. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Medienbranche, einem Gespür für Markenentwicklung und Fokus auf digitale Strategien sieht Rock Antenne Niki Fuchs bestens für ihre neue Rolle gerüstet. Als langjährige Teilhaberin der österreichischen Rock-Community und leidenschaftliche Radiomacherin bringt sie auch Nähe zur Zielgruppe mit.

Gemeinsam Richtung Zukunft

Auch Geschäftsführer Guy Fränkel begrüßt die Erweiterung der Führungsebene: „Nikis Leidenschaft für Rockmusik und ihr tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Community haben wichtige neue Impulse gesetzt. Ich freue mich sehr auf weitere erfolgreiche gemeinsame Jahre. Wir haben große Pläne!“ Ein zentrales Ziel der neuen Geschäftsführung ist es, den engen Austausch mit der Hörerschaft weiter zu intensivieren. Neben technischer Reichweite soll auch die emotionale Verbindung gestärkt werden. „Empfang ist für uns von zentraler Bedeutung. Nicht nur in puncto Frequenzen und digitaler Erreichbarkeit, wir müssen auch die Bedürfnisse und Wünsche unserer Community aktiv wahrnehmen“, erklärt Fuchs. „Nur so können wir ein Radio gestalten, das verbindet und inspiriert.“ Mit dieser Neuausrichtung will Rock Antenne Österreich nicht nur den Soundtrack für Rockfans liefern, sondern auch als starke Marke und aktiver Teil der heimischen Medienlandschaft weiter wachsen.

(PA/red)