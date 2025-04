Neue Chefredaktion für Kleine Zeitung

Die „Kleine Zeitung“ setzt eine neue dreiköpfige Chefredaktion ein. Ziel ist es, die Redaktion stärker auf die Kernmärkte Steiermark, Kärnten und Wien auszurichten und das Angebot sowohl inhaltlich als auch strategisch weiter zu entwickeln. Hubert Patterer, der langjährige Chefredakteur der „Kleinen Zeitung“, wird zukünftig als Herausgeber fungieren und den Transformationsprozess des Unternehmens weiterhin beratend begleiten.

Neue Chefredakteure

Ab dem 1. Juli 2025 wird Patterer die redaktionelle Führung in der Steiermark an Oliver Pokorny übergeben. Pokorny, der derzeit für die digitalen Agenden der „Kleinen Zeitung“ verantwortlich ist, wird als standortübergreifender Vorsitzender der Chefredaktion künftig auch die Bereiche Strategie, digitale Transformation, Personal, Organisation und Budget leiten. Der 57-Jährige hat eine umfassende journalistische Karriere, unter anderem als Chefredakteur der „Steirerkrone“, Leiter der Konzernkommunikation der Andritz AG und Geschäftsführer der „Antenne Steiermark“ sowie „Antenne Kärnten“. In Wien wird Christina Traar die Chefredaktion übernehmen. Die 36-jährige Innenpolitikjournalistin, die ihre Karriere unter anderem beim ORF, der APA sowie international bei „Die Zeit“ in Hamburg und „USA Today“ in Washington D.C. begann, ist seit 2016 bei der „Kleinen Zeitung“. Sie soll den Standort Wien weiter stärken und ausbauen. Wolfgang Fercher, der seit 2021 als Chefredakteur für Kärnten und Osttirol tätig ist, bleibt in dieser Funktion und wird auch künftig das Redaktionsteam in der Region führen. Fercher, der zuvor als Lehrender an Universitäten in China, Vietnam und anderen Ländern arbeitete, ist seit 15 Jahren für die „Kleine Zeitung“ tätig.

Neue Strukturen

Mit dieser Neuordnung setzt die „Kleine Zeitung“ die im vergangenen Jahr von Hubert Patterer angestoßene Neustrukturierung fort. Die Einführung einer standortübergreifenden Print- und Digitalsteuerung soll weiter vorangetrieben werden. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group, bedankt sich bei Patterer für seine langjährige Tätigkeit und bezeichnet ihn als eine prägende publizistische Figur, die maßgeblich zum Erfolg der Zeitung beigetragen hat. Die Veränderung in der Chefredaktion geht einher mit einer strategischen Ausrichtung, die sich auf die Weiterentwicklung der Marke und der Produkte konzentriert. Herwig Langanger, zuständiger Vorstand der Styria Media Group, betont, dass die neue Führung unter Oliver Pokorny die im Jahr 2024 eingeleiteten Maßnahmen zur Stärkung der „Kleinen Zeitung“ weiterführen wird. Der bevorstehende Wechsel von Hubert Patterer in die Herausgeberschaft muss noch von den Eigentümern der Styria Media Group in der kommenden Sitzung im Juni bestätigt werden. Patterer wird weiterhin für die „Kleine Zeitung“ als Autor und Kommentator tätig sein und die Zeitung an der Seite des neuen Führungsteams repräsentieren.

(PA/red)