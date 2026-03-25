MOMENTS TIROL: Marke trifft Kultur und Genuss

Am Franziskanerplatz, an der Ecke Burggraben/Museumstraße, wurden die bisherigen Standorte des Tirol Shops im Jahr seines 25-jährigen Bestehens zusammengeführt und das Konzept weiterentwickelt. Neben Tirol Shop-Produkten genießen Gäste und Einheimische nun auch ein kulinarisches Angebot sowie ganzjährig kulturelle Veranstaltungsformate.

Eine Bühne für das Tiroler Lebensgefühl



Ein wesentlicher Bestandteil von „Moments Tirol“ ist die kulinarische Partnerschaft mit Sonja Schütz und Tomas Raska, die sich mit der Umbrüggler Alm einen Namen gemacht haben. Sie setzen auf Zutaten aus der Tiroler Landwirtschaft und arbeiten eng mit heimischen Produzent:innen sowie der Agrarmarketing Tirol zusammen. Die Tiroler Küche wird dabei in „Häppchenform“ zeitgemäß interpretiert.

Darüber hinaus bietet „Moments Tirol“ erstmals eine Plattform für heimische Betriebe. Handwerksunternehmen aus den Bereichen Drechslerei, Töpferei sowie Naturkosmetik und Seifenmanufakturen präsentieren ihre Produkte und geben so einen Einblick in die Vielfalt regionaler Handwerkskunst. Ein Stück Tirol mit nach Hause nehmen können sich Gäste und Einheimische außerdem durch die Tirol Shop-Produkte, die von Kleidung über Accessoires und Papeterie bis hin zu Naturkosmetik aus lokaler Herstellung reichen.

Auch gestalterisch greift „Moments Tirol“ regionale Elemente auf: Im Innenbreich kommen – nach den Entwürfen des Architekten Michael Schmücking – natürliche Materialien zum Einsatz und treffen auf gestalterische Zitate aus der Region. Eine Steinwand-Installation und Dachschindeln aus Holz erinnern an die klassische Stadelkultur, während das Tirol-Rot die charakteristische Markenfarbe aufgreift. Austausch und Veranstaltungen Als Treffpunkt gedacht, bietet der Standort rund 45 Sitzplätze im Innenbereich und 25 Plätze im Gastgarten. Themenveranstaltungen, Talks und Präsentationen sorgen über das Jahr hinweg für ein abwechslungsreiches Programm und machen aus „Moments Tirol“ einen Ort zum Verweilen, Austauschen und Genießen. Gleichzeitig stärkt die Markenwelt die Sichtbarkeit Tirols als vielfältige Tourismusdestination – mitten im Herzen von Innsbruck und weit über die Landesgrenzen hinaus.