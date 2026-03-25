MOMENTS TIROL: Marke trifft Kultur und Genuss
Seit dem 19. März bereichert „Moments Tirol“ die Innsbrucker Innenstadt mit einer neuen Markenwelt der Lebensraum Tirol Gruppe. Bei der feierlichen Eröffnung konnten Besucherinnen und Besucher einen ersten Eindruck von jenem Ort gewinnen, an dem das Tiroler Heimatgefühl in all seinen Facetten spürbar wird.
Am Franziskanerplatz, an der Ecke Burggraben/Museumstraße, wurden die bisherigen Standorte des Tirol Shops im Jahr seines 25-jährigen Bestehens zusammengeführt und das Konzept weiterentwickelt. Neben Tirol Shop-Produkten genießen Gäste und Einheimische nun auch ein kulinarisches Angebot sowie ganzjährig kulturelle Veranstaltungsformate.
Eine Bühne für das Tiroler Lebensgefühl
Ein wesentlicher Bestandteil von „Moments Tirol“ ist die kulinarische Partnerschaft mit Sonja Schütz und Tomas Raska, die sich mit der Umbrüggler Alm einen Namen gemacht haben. Sie setzen auf Zutaten aus der Tiroler Landwirtschaft und arbeiten eng mit heimischen Produzent:innen sowie der Agrarmarketing Tirol zusammen. Die Tiroler Küche wird dabei in „Häppchenform“ zeitgemäß interpretiert.
Auch gestalterisch greift „Moments Tirol“ regionale Elemente auf: Im Innenbreich kommen – nach den Entwürfen des Architekten Michael Schmücking – natürliche Materialien zum Einsatz und treffen auf gestalterische Zitate aus der Region. Eine Steinwand-Installation und Dachschindeln aus Holz erinnern an die klassische Stadelkultur, während das Tirol-Rot die charakteristische Markenfarbe aufgreift.
Austausch und Veranstaltungen
Als Treffpunkt gedacht, bietet der Standort rund 45 Sitzplätze im Innenbereich und 25 Plätze im Gastgarten. Themenveranstaltungen, Talks und Präsentationen sorgen über das Jahr hinweg für ein abwechslungsreiches Programm und machen aus „Moments Tirol“ einen Ort zum Verweilen, Austauschen und Genießen. Gleichzeitig stärkt die Markenwelt die Sichtbarkeit Tirols als vielfältige Tourismusdestination – mitten im Herzen von Innsbruck und weit über die Landesgrenzen hinaus.
Weitere Informationen unter www.moments.tirol
(Entgeltliche Schaltung)