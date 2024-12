Medienmanager Clemens Pig als APA-CEO bestätigt

Clemens Pig bleibt bis Ende 2030 an der Spitze der APA – Austria Presse Agentur. Die Eigentümerversammlung der APA bestätigte am Mittwoch seine Verlängerung als Vorsitzender der Geschäftsführung und geschäftsführender Vorstand für weitere fünf Jahre. APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Aufsichtsratsvorsitzender Roland Weißmann würdigten Pigs Arbeit. Dieser verbinde die Werte des unabhängigen Agenturjournalismus mit innovativen Technologien und modernen Geschäftsmodellen, die das genossenschaftliche Medienökosystem stärken.

Pig zeigte sich erfreut über das Vertrauen der Eigentümer. Er betonte, die APA weiter in die digitale Zukunft führen und die internationale Position im redaktionellen Technologie-Sektor ausbauen zu wollen. Mit der im Jahr 2024 präsentierten Strategie “Trusted Content & Trusted AI” setzt die APA auf die Kombination aus vertrauenswürdigem Journalismus und Künstlicher Intelligenz, um ihre führende Stellung in Europa zu festigen.

Werdegang und Expertise

Der 50-jährige Tiroler Pig begann seine Karriere 1996 mit der Gründung eines Unternehmens für Medienanalysen, das er erfolgreich in die APA integrierte. Ab 2008 war er in der APA-Geschäftsleitung tätig und übernahm 2016 deren Vorsitz. Pig hat sich in seiner Arbeit auf die Digitalisierung der Medien konzentriert und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter 2018 als „Medienmanager des Jahres“. Seine Expertise erstreckt sich auf die Themen Kommunikation, Medien und Genossenschaftsmodelle. Neben seiner Rolle bei der APA ist Pig Präsident des Österreichischen Genossenschaftsverbandes und Vizepräsident der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

