„Mach dich sichtbar“ setzt ein Zeichen für Inklusion

Mit der Initiative „Mach dich sichtbar“ setzt der ORF ein starkes Signal für mehr Inklusion und Diversität. Die Aktion richtet sich an Menschen, die in der Öffentlichkeit und insbesondere vor der Kamera oft unterrepräsentiert sind – etwa Personen mit Behinderungen. Ziel der Aktion ist, niemanden im „ORF für alle“ auszuschließen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es ein besonderes Anliegen, die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar zu machen.

Am 22. November fand am ORF-Mediencampus in Wien das inklusive Casting der Initiative „Mach dich sichtbar“ statt. 25 Teilnehmer durften dabei ihre Talente und Fähigkeiten zeigen. Sieben blieben am Ende des Auswahlverfahrens übrig. Sie und drei Fixstarter dürfen sich nun auf Rollen in Werbespots und Fernsehproduktionen freuen.

Anspruchsvolles Casting-Prozedere

Das Casting im ORF-Zentrum am Küniglberg zog Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten an. Aus insgesamt 160 Einsendungen wurden die 25 Finalisten ausgewählt, die vor der Jury mit Tanz, Musik, Schauspiel und Lyrik überzeugten. Am Ende schafften es sieben Teilnehmer in die nächste Runde:

Anja Burghardt, 30, Linz, gebärdet zu Musik

Martin Hörz-Weber, 33, Kirchberg/Wechsel, lehrt barrierefreies Yoga

Veronika Kerschbaum, 77, Wien, leitet eine Theatergruppe

Maryia Menner, 43, Schwaz/Tirol, Schauspielerin

David Obermaier, 24, Eggersdorf/Steiermark, promotet Gebärdensprache

Jasmin Plank, 36, Hall/Tirol, Sportkletterin

Alexander Suppan, 31, Langenzersdorf, Singer-Songwriter

Fix dabei sind auch jene Teilnehmer, die zur Bewerbung der Aktion bereits in TV- und Radio-Spots sowie auf den ORF-Social-Media-Kanälen zu sehen bzw. zu hören waren.

Antonia Bögner, 26, Wien, Tänzerin

Johann Lechner, 67, Bad Gams / Steiermark, Saxofonist

Dominic Rapcic, 36, Wien, Musiker

Jury mit Herz

Für die Jury war es keine leichte Aufgabe, unter den zahlreichen Bewerbern eine passende Auswahl zu treffen: Robert Ziegler, Leiter der Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, Katharina Schenk, Leiterin der Abteilung Fernsehfilm im ORF, Martin Ladstätter, Mitglied im ORF-Publikumsrat, Nicole Schmied, Casting Director bei Nicole Schmied Casting, Sabine Weber, Redakteurin in der Abteilung Fernsehfilm im ORF, und Andreas Spielvogel, CCO bei DDB konnten sich schließlich einigen. Bewertet wurden u. a. Ausdrucksstärke, Präsenz, Authentizität, Kreativität, Können und Auftreten.

Ein starkes Signal für Inklusion

Mit „Mach dich sichtbar“ beweist der ORF, dass Inklusion nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern gelebte Realität ist. Die Initiative fördert nicht nur Talente, sondern schafft auch ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Diversität in den Medien. Die künftigen Auftritte der Teilnehmer werden zeigen, wie bereichernd es ist, neue Perspektiven sichtbar zu machen – und wie sehr Kreativität unabhängig von körperlichen oder geistigen Einschränkungen beeindruckt.

(PA/red)