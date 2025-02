Liebe und HPV – das unromantische Plus-Eins

„Rosen sind rot, Veilchen sind blau, schützen wir uns beide vor HPV!“ So charmant, wie dieser Spruch klingt, so ernst ist auch die Botschaft dahinter. Rund 80 Prozent der Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit dem Humanen Papillomavirus (HPV) – und das völlig unbemerkt. Klingt nicht nach der Art Valentinsüberraschung, die man sich wünscht, oder?

Die neue Kampagne „HPV-Impfung jetzt!“ setzt genau hier an und will vor allem junge Menschen aufklären. Denn während Liebe und Lust in der Luft liegen, schwirrt HPV leider ebenfalls mit. Besonders am Valentinstag, einem der Tage mit der höchsten sexuellen Aktivität, steigen laut Experten auch die Infektionen.

Auch Männer sollten

Bislang drehte sich das Thema HPV vor allem um die Gefahr von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen. Doch HPV ist weit mehr als das: Auch Männer sind betroffen. Das Virus kann Genitalwarzen sowie Krebsarten wie Peniskrebs, Analkrebs oder Rachenkrebs verursachen. Zudem sind Männer oft Überträger, ohne es zu wissen – sie haben also eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Verbreitung zu stoppen.

Impfen schützt – gratis

Die beste Nachricht: Bis Ende 2025 ist die HPV-Impfung für alle unter 30 kostenlos. Sie bietet einen hohen Schutz vor den häufigsten und gefährlichsten Virustypen. Die Impfung erfolgt in drei Dosen innerhalb von sechs Monaten – ein überschaubarer Aufwand, um sich langfristig zu schützen.

Natürlich kann es bei jeder Impfung zu leichten Nebenwirkungen kommen. Typisch sind Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder ein kurzfristiges Unwohlsein. Das klingt nach einem besseren Deal als langfristig mit den Folgen einer HPV-Infektion leben zu müssen. Oder etwa nicht?

Impfstationen zum Mitnehmen

Wer jetzt überzeugt ist, sollte sich den 4. März 2025 vormerken – den internationalen HPV-Tag. An diesem Datum gibt es in ganz Österreich Impfstationen, bei denen man sich ohne Voranmeldung unkompliziert impfen lassen kann.

Mit der HPValentines-Kampagne setzen DMB. und „HPV-Impfung jetzt!“ ein starkes Zeichen für Prävention und Gesundheit – denn jeder kann sich und andere vor HPV schützen!

