Le Negresco – die Stink-Schande von Nizza

Das Hotel Le Negresco– ein gigantisches Traditionshaus in Nizza, das einen ganzen Häuserblock umfasst – ist das bekannteste Hotel an der Côte d’Azur. Doch wenn alle paar Wochen der Gully des Hotels entleert wird und der Unrat des 5-Sterne-Hotels in Fäkalfahrzeuge gesaugt wird, dann leiden die Gäste, die Anrainer, die Passanten. Denn das Negresco verwandelt sich dann für etliche Stunden zur Stink-Bombe der weltberühmten Promenade des Anglais.

Die Anrainer rund ums Hotel Le Negresco fürchten sich vor diesem immer wiederkehrenden Tag: Denn stets dann, wenn das Fäkalfahrzeug der Firma Seav auftaucht, wird’s brenzlig. Dann heißt es ganz schnell Terrassentüren und Fenster schließen. Und die Klimaanlagen aktivieren. Denn wenn das Hotel Le Negresco seine Fäkalien entsorgt (und da gibt es keine moderne Ringleitung, sondern das passiert mit Fäkalfahrzeugen, die sich mit meterlangen Schläuchen ans Gully-System des Hotels anschließen) dann stinkt‘s. Gewaltig. Das Hotel tut nichts dagegen. Die Stadtverwaltung von Nizza leider auch nichts. Und die Gäste haben natürlich keine Ahnung, was ihnen da widerfahren wird, wenn sie die Fenster oder Terrassentüren ihrer Zimmer (das Doppelzimmer kostet aktuell im Juli 1.600 Euro pro Nacht, ohne Frühstück) öffnen, während die „Merde“ entsorgt wird.