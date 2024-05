Kopiert TikTok seinen Algorithmus für den US-Markt?

Um einem möglichen Verbot in den USA zu entgehen, entwickelt TikTok laut Insiderquellen eine separate Version seines Empfehlungsalgorithmus. Diese Variante könne dann unabhängig vom chinesischen Mutterkonzern ByteDance betrieben werden, berichteten mehrere Insider. Die Aufteilung des Codes könnte eine Grundlage für einen Verkauf der US-Vermögenswerte schaffen, obwohl derzeit keine konkreten Pläne dazu existieren. TikTok lehnte hierzu eine Stellungnahme ab.

TikTok hat in den USA ca. 170 Millionen Nutzer, was etwa der Hälfte der dortigen Bevölkerung entspricht. Die App ist gerade bei Jugendlichen besonders beliebt, steht jedoch in zahlreichen Ländern aufgrund ihrer Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Sowohl das Unternehmen als auch die chinesischen Behörden haben diese Anschuldigungen wiederholt zurückgewiesen. Im April wurde ein Gesetz verabschiedet, das entweder den Verkauf oder das Verbot der App bis Januar erzwingen wird.

apa/red