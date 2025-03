Kooperation für digitale Innenwerbung

Die Digital-Out-of-Home (DOOH)-Branche wächst, und zwei Unternehmen aus diesem Sektor haben sich nun zusammengeschlossen: FRAMEN und Purpur Media. Durch eine neue Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen die Vermarktung von Indoor-Screens in Österreich gemeinsam vorantreiben. Ziel ist es, Werbetreibenden die Möglichkeit zu geben, gezielte und flexible Kampagnen in Innenräumen umzusetzen.

Komplementäre Stärken

FRAMEN ist eine digitale DOOH-Plattform, die Bildschirme in attraktive Umgebungen integriert. Mit einer datengestützten Technologie liefert FRAMEN zielgerichtete Werbung und Echtzeit-Informationen, um eine präzise Ansprache der Zielgruppen zu ermöglichen. Purpur Media ist ein unabhängiger Online-Werbevermarkter und bietet seit 2005 digitale Werbung auf Display, Video und in sozialen Medien an. Durch die Kooperation verbinden die Unternehmen ihre Expertise, um maßgeschneiderte Werbung zu schaffen, die auf präzise Zielgruppenansprache abzielt.

Forschungserkenntnisse

Ein interessantes Projekt der Partnerschaft ist „Attention Pulse“, eine Studie von FRAMEN in Zusammenarbeit mit Lumen Research. Diese Analyse untersucht, wie stark Nutzer auf digitale Bildschirme reagieren und welche Inhalte ihre Aufmerksamkeit am meisten fesseln. Die gewonnenen Daten bieten wertvolle Erkenntnisse für eine effiziente Optimierung von Werbemaßnahmen und belegen die Wirkung digitaler Werbung. Ein Highlight der Partnerschaft soll die Schaffung exklusiver Werbeplätze auf den Schindler Screens sein, die in Aufzügen österreichischer Hotels installiert sind. Diese Standorte ermöglichen es Marken, Reisende und Geschäftsreisende in einem Moment hoher Aufmerksamkeit gezielt anzusprechen.

Zukunftsperspektiven der digitalen Werbung

Die Partnerschaft zwischen FRAMEN und Purpur Media reagiert auf die steigende Nachfrage nach flexiblen, datengetriebenen Werbemöglichkeiten. Laut der MOMENTUM Spending Studie ist die digitale Werbung in Österreich auf dem Vormarsch. Die Kooperation ermöglicht es Werbetreibenden, Public CTV und das Potenzial von Bewegtbild-Werbung auf neuen Plattformen zu nutzen.

(PA/red)