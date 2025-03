Jagerhofer-Eventfirma ist insolvent

Über das Vermögen der Veranstaltungsagentur Acts Communication GmbH von Hannes Jagerhofer ist am Montag ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden. Das Unternehmen war über Jahre hinweg maßgeblich für die Organisation des bekannten Beachvolleyball-Turniers in Klagenfurt verantwortlich.

Laut Kreditschutzverbänden belaufen sich die Passiva auf 6,1 Millionen Euro, betroffen sind rund 80 Gläubiger sowie drei Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb ist bereits eingestellt und wird nicht fortgeführt. Angaben zur Höhe der Aktiva liegen derzeit nicht vor.

Hauptsponsor abgesprungen

Als Hauptgrund für die Insolvenz gilt der Rückzug des Hauptsponsors A1 Telekom Austria, der für das 2025 geplante Beachvolleyball-Event in Pörtschach vorgesehen war. Da kein neuer Hauptsponsor gefunden werden konnte, musste die Veranstaltung abgesagt werden. Das Turnier war laut KSV1870 die wichtigste Umsatzquelle der Gesellschaft.

Die Beachvolleyball-Serie hatte ihren Ursprung in Klagenfurt, wo sie rund 20 Jahre lang ausgetragen wurde, bevor sie 2017 nach Wien auf die Donauinsel übersiedelte. Jagerhofer ist Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Acts Communication GmbH, die ihren Firmensitz vor etwa 15 Jahren von Wien nach Klagenfurt verlegt hatte.

(APA/red)