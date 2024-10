IP Österreich präsentiert Highlights für 2024/25

Rund 350 Branchenvertreter waren gekommen, um exklusive Einblicke in die Programmhighlights und Vermarktungsinnovationen für die kommende Saison zu erhalten. Die Moderation des Abends übernahmen Anni Müller Martinez, bekannt aus dem Hause krone.tv, und der Moderator und DJ Karli von 2:tages:bart.

Positive Trends und innovative Werbeformen

Geschäftsführer Walter Zinggl hob die signifikante Steigerung der Werbeblockreichweiten aufgrund der neuen und präziseren TV-Messmethode Teletest 2.0. hervor. Elisabeth Frank, Director of Multichannel Sales, betonte die Innovationskraft der IP Österreich: „Unsere neuesten Portfolio-Errungenschaften umfassen Augmented Reality-Werbemittel, welche es uns ermöglichen, Produkte direkt in den Raum der Kunden zu projizieren. Zudem erreichen wir mit unseren Werbemöglichkeiten im Gaming-Bereich spielerisch 5,8 Millionen Österreicher in kaufbereiter Stimmung.“

RTL+ überzeugt

Ein besonderes Portfolio-Highlight stellt die All-Inclusive-Entertainment-App RTL+ dar. Besonders bei jungen Österreichern ist RTL+ mit seinen Reality Shows sehr beliebt: 41% der Millennials nutzen die Plattform täglich und 96% der Nutzer würden sie weiterempfehlen. Zinggl kündigt zudem eine wichtige Erweiterung des Senderportfolios an: „IP Österreich wird zum Jahreswechsel die Vermarktung der renommierten Warner Bros. Discovery Sender DMAX und TLC Austria übernehmen.“

Ausbau von RTL+

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, unterstrich die Stärke von RTL Deutschland. Sie sagt: „Die Strategie konzentriert sich auf den Ausbau von RTL+ als führenden lokalen Streaminganbieter und die Bewahrung der Stärke des linearen TV-Geschäfts mit den bekannten „Free to air“-Sendern RTL, RTLup, VOX, VOXup, NITRO, ntv, RTL Super und TOGGO.“

RTLZWEI zeigt das echte Leben

Der Sender, bekannt für sein authentisches Reality-TV, bleibt seinem Kernprinzip treu: „Das echte Leben schreibt die besten Geschichten.“ Dieses Motto prägt das Programm seit Jahren und wird konsequent in allen Medienformaten umgesetzt.

Aktuelle Österreichthemen

R9, krone.tv und der österreichische Nachrichtensender oe24.TV setzen in der kommenden Saison ihre etablierten Magazine fort und bleiben ihrer Linie der intensiven Behandlung aktueller österreichischer Inhalte treu. Mit ihrer umfangreichen Berichterstattung über emotional bedeutende Inhalte schaffen diese Sender eine maßgeschneiderte Werbeplattform für regionale Produkte.

Heimat für Sportfans

Sky überträgt bis zur Saison 2026/27 93 Prozent aller Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live und ist exklusiver Partner der Admiral Bundesliga. Darüber hinaus hat der Sportsender seine exklusiven Übertragungsrechte für die Premier League bis zum Jahr 2028 verlängert.

Österreich und Sport

CANAL+ stellt UEFA Spiele und Österreich Fokus in den Vordergrund. Bernhard Kiehas, Head of Ad Sales & Cooperations bei CANAL+ Österreich: „Mit unseren „First Pick“- Rechten aus UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League bieten wir unseren Kunden ein fantastisches Werbeumfeld. Als innovativer Player am heimischen TV- & Streaming-Markt gehen wir auch inhaltlich neue Wege und stellen den Österreich Fokus in den Vordergrund.“