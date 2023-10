IP kooperiert mit StreamTV

Mit diesem Schritt will IP Österreich eine Offensive im Gaming-Bereich setzen. Twitch.tv ist vor allem für die Übertragung von Videospielen bekannt und ermöglicht es den Usern, während der Liveübertragung im Chat miteinander zu interagieren. Das österreichische Unternehmen StreamTV hat sich darauf spezialisiert, Livestreams auf Twitch zu optimieren.

Kunden von IP Österreich erhalten so Zugang zu Streamern, welche die Erweiterungen von StreamTV nutzen. So können sie ihre Werbebotschaften auf deren Twitch-Kanälen platzieren. Dabei reicht das Angebot von unaufdringlichen Displayanzeigen bis hin zu automatischen Chatbot-Nachrichten oder Links im Livechat des Streams, die Zusehern auf Aktionen mit direkter Verlinkung aufmerksam machen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Produkte direkt von den Streamern während des Streams einzubinden und in Szene setzen zu lassen.

Zusätzlich können sogenannte Branded Twitch Panels, dauerhafte Anzeigen, gebucht werden.