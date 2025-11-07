Anpassungsfähigkeit als Wachstumstreiber für Marken

2024 war ein Jahr voller Umbrüche und Disruptionen: Von politischen Krisen bis hin zu Klimanotlagen – es ist viel passiert, und 2025 toppt das noch. Diese Dynamik fordert neue Denk- und Handlungsweisen – nicht nur, um erfolgreich zu bleiben, sondern allein, um bestehen zu können.

Ein rasanter Wandel, dem viele Marken nicht hinterherkommen: 78 % der Marken könnten morgen verschwinden – und niemandem würde es auffallen.

Der Meaningful Brands™ Report 2024 – The Rise of the Change Makers zeigte das Aufkommen einer neuen Form persönlicher Selbstbestimmung. Dabei gelingt es den Menschen trotz andauernder Krisen, die Kontrolle über ihr Leben zurückzuerobern. 2025 hat sich dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit weiterentwickelt. Aus Haltung wird Handlung – mit mehr Zielgerichtetheit, bewussteren Entscheidungen und steigenden Erwartungen.

In diesem dynamischen Umfeld hat sich die globale Meaningful Brands™ Studie 2025 von Havas auf das Konzept der dynamischen Anpassungsfähigkeit konzentriert – nicht nur als Überlebens-, sondern als Wachstumsstrategie. 17 Jahre nach der ersten globalen Meaningful Brands™ Studie wird deutlich, dass die Menschen immer höhere Erwartungen an Marken stellen. Sie erwarten von ihnen Antworten auf die Herausforderungen und Unsicherheiten unserer Zeit.

Die drei zentralen Marken-KPIs für dynamische Marken laut Havas Meaningful Brands™ Studie 2025 sind:

Markenwert: Gesamte Markenstärke – gemessen an Kaufbereitschaft, Wiederkauf, Weiterempfehlung und dem allgemeinen Markenbild.

Gesamte Markenstärke – gemessen an Kaufbereitschaft, Wiederkauf, Weiterempfehlung und dem allgemeinen Markenbild. Lebensqualität: Wie stark die Marke das Leben der Menschen bereichert oder vereinfacht.

Wie stark die Marke das Leben der Menschen bereichert oder vereinfacht. Nachhaltigkeit: Das wahrgenommene Engagement der Marke für soziale und ökologische Verantwortung.

Erfolgreiche Marken haben den Code geknackt

Sie leben Empathie, Flexibilität und Agilität und zeigen, dass es möglich ist, in diesem dynamischen Umfeld nicht nur zu überleben, sondern erfolgreich zu sein. Havas zeigt mit den Insights der Meaningful Brands™ Studie Wege und Strategien auf, wie Marken dies umsetzen können:

„Die bedeutungsvollsten Marken sind mutig genug, veraltete Normen infrage zu stellen. Sie sind in der Lage, ihre Rolle im Leben der Menschen neu zu denken und sich an veränderte Bedingungen dynamisch anzupassen“, unterstreicht Judith Wöss, Senior Intelligence Manager, Havas Village Wien.

Informationen unter:

havasvillage.wien

(Entgeltliche Schaltung)