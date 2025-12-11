Händlermarketing: Regionale Sichtbarkeit auf dem Big Screen

Für viele Unternehmen wirkt TV-Werbung auf dem Big Screen nach wie vor unerreichbar und kostspielig. Mit Addressable TV können jedoch gerade KMUs auch mit kleinen Budgets gezielt im linearen Fernsehen sichtbar werden. RTL AdAlliance bietet dafür eine maßgeschneiderte Lösung, die regionale Präzision, einfache Nutzung und hohe Flexibilität vereint.

Die Händlermarketing-Lösung ermöglicht eine übersichtliche Buchung, eine vollständig automatisierte Aussteuerung und klar nachvollziehbare Ergebnisse direkt auf Händlerebene. Ideal für Händler:innen, Franchise-Strukturen und Unternehmen mit mehreren Standorten, um regionale Botschaften treffsicher am Big Screen zu platzieren und das ohne großen Produktionsaufwand oder komplexe Kampagnenplanung.

Zentrales Element ist die zielgenaue Aussteuerung auf Postleitzahlenebene. „Unterschiedliche Botschaften lassen sich für einzelne Regionen definieren und flexibel anpassen. So bleibt die Markenbotschaft konsistent, während Filialen regionale Besonderheiten oder Aktionen hervorheben können. Werbung wird damit genau dort ausgespielt, wo Kund:innen tatsächlich leben, ohne Streuverluste und mit geringem organisatorischem Aufwand“, erklärt Birgit Femböck, Sales Managerin Agency bei RTL AdAlliance in Österreich.

100-prozentige Sichtbarkeit ohne Unterbrechung

Als Werbemittel kommt ein L-förmiger Banner zum Einsatz, der sich beim aktiven Umschalten (bspw. von RTL auf VOX) für 10 Sekunden in das laufende TV-Bild einblendet, während das lineare TV-Programm unverändert weiterläuft. Das sorgt für hohe Sichtbarkeit, ohne den Programmfluss zu unterbrechen. Die Ausspielung erfolgt ausschließlich in den definierten Regionen – präzise, effizient und zielgruppengenau.

Birgit Femböck betont: „Für uns ist entscheidend zu zeigen, dass KMUs auch mit kleinen Budgets gezielt im TV werben können. Zielgruppen und Auslieferungsradius werden einmal definiert, wir verrechnen nur das, was tatsächlich ausgespielt wird. Und das alles brandsafe in einem europäischen Premiumumfeld!“

Damit präsentiert RTL AdAlliance eine Lösung, die präzise auf die unterschiedlichen Bedürfnisse lokaler Händler:innen abgestimmt ist: wirkungsvoll, datenbasiert und prominent platziert am Big Screen ihrer Zielgruppen.

(Entgeltliche Schaltung)