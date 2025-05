H. W. Ötscherer präsentiert seine Kunst

H. W. Ötscherer kam, holte Micky Maus Hefte in der MG MedienGruppe ab, und ließ einen Blick auf seine Kunst zurück. Der mit Acryl und Öl arbeitende Maler ist eine interessante Persönlichkeit. Firmiert er doch unter dem Namen H. W. Ötscherer. Und zwar deshalb, weil er vor dem Ötscher im Vorderötscher, Niederösterreich das Licht der Welt erblickte. In Wahrheit heißt der Mann Herbert Wallmann. Seine Kunstwerke sind noch wenige Wochen im AKH Contemporary Wien ausgestellt. Wer seine 30, teils großformatigen, Werke besichtigen will, der sollte – einmal ohne Erkrankung – gerne im AKH vorbeischauen…