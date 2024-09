Google von Wettbewerbsstrafe freigesprochen

2016 verhängte die EU-Kommission eine Wettbewerbsstrafe von 1,49 Milliarden Euro gegen die Suchmaschine Google. Heute wurde diese Entscheidung von einem EU-Gericht wieder aufgehoben. Laut diesem wurde nicht hinreichend nachgewiesen, dass der Konzernriese seine Marktmacht tatsächlich missbraucht hätte.

In diesem Verfahren kann nur noch der Europäische Gerichtshof (EuGH) als letzte Instanz vorgehen. Erst vergangene Woche verhängte dieser einen Strafentscheid der EU-Kommission über 2,4 Milliarden Euro wegen dem Marktmissbrauch in der Causa „Google Shopping“. In den vergangenen Jahren musste Google über acht Milliarden Euro an Strafgebühren an die EU bezahlen.