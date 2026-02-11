GNTM gewinnt neue Werbepartner für 21. Staffel

Am heutigen startet die 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ auf ProSieben und Joyn. Für die neue Staffel konnte das Format mehrere neue Sponsoren gewinnen: Unilever, Fiat, Alpro, die LEGO Gruppe und Dyson. Ergänzt wird das Portfolio durch bett1.de, das bereits zum zweiten Mal als Joyn-Sponsor auftritt.

Sponsoren aus unterschiedlichen Branchen

Die neuen Partner kommen aus Bereichen wie Lebensmitteln, Technik, Spielzeug und Automobil. Sie sollen sowohl klassische Sponsorings als auch gezielte Platzierungen innerhalb der Sendung nutzen. Unilever und Fiat sind erstmals als TV-Sponsoren dabei. Unilever bewirbt ab März die Marke Dove, Fiat zeigt ab April das Modell Fiat 500 über TV-Cut-Ins. Alpro setzt vor allem auf digitale Kanäle und begleitet die Staffel mit einem Joyn-Sponsoring. Dazu sind auch Social-Media-Aktivitäten, Studio71-Sponsorings, Produktplatzierungen und Lizenzpromotionen geplant. Dyson kombiniert Joyn- und Social-Media-Partnerschaften, setzt auf auffällige Platzierungen und stellt Beauty-Produkte als Produktionsausstattung bereit.

Bewährte Partner bleiben an Bord

Die LEGO Gruppe ist zum zweiten Mal Teil der Sendung und präsentiert die LEGO Botanicals über Product Placements, TV-Cut-Ins, Lizenzpromotionen und erstmals auch über ein Joyn-Sponsoring. Bett1.de ist erneut als Joyn- und Social-Sponsor vertreten. Die Mischung aus neuen und etablierten Partnern zeigt, dass „Germany’s Next Topmodel“ für Marken weiterhin ein attraktives Umfeld bietet – sowohl im Fernsehen als auch online.

Auftakt der 21. Staffel

Die diesjährige Staffel startet am heutigen Mittwochabend zunächst mit den offenen Castings der männlichen Bewerber. Morgen folgt die erste Folge mit den weiblichen Teilnehmern. In den Auftaktfolgen, die in Köln gedreht wurden, präsentieren sich die Bewerber direkt vor Heidi Klum und dem Modeschöpfer Jean Paul Gaultier. Die Staffel setzt das Konzept fort, in dem Männer und Frauen zunächst getrennt auftreten, und läuft wie gewohnt mittwochs und donnerstags zur Primetime. Zusätzlich wurde als Titelsong „Red Eye“ angekündigt, den Heidi Klum gemeinsam mit dem Produzenten Diplo beigesteuert hat.

(PA/red)