Glücksspiel-Marketing bei Sportübertragungen

Bei Live-TV-Übertragungen und Social-Media-Werbung von Spielen der National Hockey League (NHL/Eishockey) und der National Basketball Association (NBA) in Kanada werden die Zuschauer und Nutzer mit Glücksspiel-Marketing in bisher nicht bekanntem Ausmaß bombardiert, wie Forscher der University of Bristol und der Canadian Broadcasting Corporation feststellen.

Die Experten haben fünf Tage lang das glücksspielbezogene Marketing während der NHL- und NBA-Übertragungen, die im Fernsehen in Ontario und in den sozialen Medien gezeigt wurden, analysiert. „Die Ergebnisse decken besorgniserregende Trends auf und verdeutlichen die Verbreitung des Problems und die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung“, so die Forscher.

4.100 Glücksspielbotschaften

Laut den Experten tauchten in nur sieben NHL- und NBA-Spielen 4.100 Glücksspielnachrichten auf. 93,9 Prozent waren auf der Spielfläche oder auf Werbetafeln deutlich sichtbar. Laut der Studie enthielten mehr als ein Fünftel (21,6 Prozent) der Gesamtdauer der Live-Übertragungen Glücksspiellogos oder Hinweise auf Glücksspiele, und nur weniger als drei Prozent enthielten Botschaften zur Schadensminderung oder Altersbeschränkung.

Während eines einzigen NBA-Spiels zwischen den Toronto Raptors und den Chicago Bulls gab es 799 Glücksspielnachrichten. Fast die Hälfte der protokollierten Glücksspielanzeigen in den sozialen Medien verstießen gegen eine wichtige nationale Werbeverordnung. „Der schiere Umfang des Glücksspiel-Marketings während der Spiele zeigt, dass man diesem praktisch nicht entgehen kann“, so Studienautorin Jamie Wheaton.

„Das Publikum, darunter auch Kinder, wird mit weithin sichtbaren Logos bombardiert sowie Studioberichterstattung speziell für Sportwetten. Das birgt die Gefahr einer Normalisierung des Glücksspiels als Teil der Sportberichterstattung, wobei die erheblichen Risiken, die Glücksspiel mit sich bringt, kaum genannt werden“, kritisiert die Fachfrau.

39,8 Minuten pro Übertragung

„Die Gesamtdauer der Glücksspielbotschaften im TV betrug durchschnittlich 39,8 Minuten pro Spielübertragung, einschließlich Studiodiskussionen. Mit anderen Worten: Jede Sendestunde enthielt durchschnittlich 13 Minuten mit Glücksspielbotschaften“, ergänzt Wheaton. TV-Sportmoderatoren diskutierten sogar über Statistiken zu Schlüsselspielern des Spiels, die den Zuschauern vermeintliche Tipps für ihre Wetten gaben.

„Diskussionen über Sportwetten in den Sendungen sind äußerst problematisch, da dadurch die Grenze zwischen Information und Marketing noch mehr verwischt wird“, sagt Raffaello Rossi, Dozent für Marketing in Bristol. „Das kann den Eindruck erwecken, dass Wetten sei ein völlig normaler und harmloser Teil des Sporterlebnisses.“

PTE/Red.