Games-Content erobert die Leinwand

Die Strahlkraft von Computerspielen hat sich längst auf die Filmwelt übertragen, wobei die Mehrheit der Deutschen künftig eine noch weiter wachsende Bedeutung von Games in der Filmwelt sieht. Das zeigt eine Umfrage des Branchenverbands game. 62 Prozent glauben, dass Geschichten und Welten aus Games auch weiterhin in Filmen und Serien eine wichtige Rolle spielen werden.

Angesagte Verfilmungen

Bereits 43 Prozent der Deutschen haben Filme oder Serien geschaut, die auf Games und ihren Geschichten beruhen. Das sind rund 31 Mio. Menschen. Angesagt sind Games-Verfilmungen bei den 35- bis 44-Jährigen: 61 Prozent haben sich Filme oder Serien zu Games angeschaut. Auch mehr als die Hälfte der 16- bis 24-jährigen Deutschen (56 Prozent) hat auf der großen oder kleinen Leinwand Games-Verfilmungen gesehen. Bei den Deutschen, die 55 Jahre alt oder älter sind, ist es mehr als ein Viertel (27 Prozent).

Comeback für Klassiker

„Dass die Bedeutung von Spielen in Film und Fernsehen immer weiter wachsen wird, zeigt das begeisterte Millionenpublikum, das weit über die eigentliche Games-Community hinaus reicht. Erfolgreiche Verfilmungen treiben häufig auch das Interesse an den Spielen selbst in die Höhe“, so game-Geschäftsführer Felix Falk. Manche Klassiker würden ein Comeback erleben.