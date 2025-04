ExtraDienst 1/2025: Time to say Farewell

Außerdem lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf unglaublichen 356 Seiten: Die Muster-Schüler der Marketingbranche: Das Ranking der Marketingleiter 2025 +++ Wie Mächtige manipulieren: Der Kampf um die Deutungshoheit von Nachrichten +++ Künstliche Intelligenz für die Abwehr von Cyberattacken +++ Die Praxis der Medienförderung.

Editorial I

Das erste Mal traf er ihn am Bahnhof in Salzburg. Und engagierte ihn vom Fleck weg. Begleitete und beobachtete seine Karriere über fünf Jahrzehnte hinweg. Fachzeitschriftenlegende Manfred Schuhmayer über Verleger Christian W. Mucha und die Performance des Mucha-Verlages.

Editorial II

„Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“. In einem sehr persönlich gehaltenem Herausgeberbrief blickt Christian W. auf seine Zeit als Print-Verleger zurück. Wie alles begann. Wie der Mitbewerb reagierte. Und wie es gelang, über so lange Zeit die Flughöhe zu halten. Und Mucha verrät, wie es künftig – digital – weitergeht.

COVERSTORY

Die Zeichen der Zeit

Die Printära des Mucha Verlags und der MG Mediengruppe geht zu Ende. Fünf Jahrzehnte lang waren die Special Interest-Zeitschriften des Verlages die Flaggschiffe ihrer Branchen. Begleiteten Trends, prangerten Missstände an. Feierten Triumphe und demaskierten Tiefflieger. Ein Rückblick auf spektakuläre Zeiten. Mit FM, ExtraDienst, FaktuM, Elite und CheckList.

Die Muster-Schüler

Das Marketingleiter-Ranking 2024

Geprägt wurde das vergangene Jahr nicht nur von internationalen Krisen. Auch die heimische Politik machte das Leben der Wirtschaftsbosse aufregender. Das trieb auch den Marketern angesichts beschnittener Budgets den Schweiß auf die Stirn. Wer seine Hausaufgaben machte und wer lieber schwänzte, darüber befand eine Jury von Branchenexperten. Von Goldbach-Chef Josef Almer über Havas-Boss Michael Gölsoder Springer & Jacoby-CEO Ralf Kober bis zu Wirz-Boss Rudolf Reisner. Von Gruppe am Park-Geschäftsführer Bernhard Buchegger über Cayenne-Boss Lukas Leitner bis zu VGN-Zampano Dietmar Zikulnig. Und das Ergebnis zeigt: Erfahrung zahlt sich aus. Das sind sie also, die Top Ten. Mit gleich zwei Kapazundern ex aequo an der Spitze: 1. Walter Fink, Sky Österreich; 1. Jörg Pizzera, Spar; 3. MartinBiedermann, ORF; 3. Philipp Bodzenta, Coca-Cola; 3. Thomas Saliger, XXXLutz; 3. Sabine Toifl, Wr. Städtische; 7. John Oakley, Ikea; 7. Martin Schipany, Stadt Wien; 9. Tillmann Fuchs, Flughafen Wien; 9. Wolfgang Gatschnegg, Wien Holding, 9. Sylvia Harasser, Spar; 9. Andreas Martin, PMC, 9. Egon Ostermann, OMV; 9. Julian Valenta, Stadt Wien.

Wer es noch in die Liste der 342 Marketer schaffte und wer als einflussreich, sympathisch oder kompetent angesehen wird, lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Top Dienst

ORF ächzt unter Sparzwang Auf der Suche nach Einsparungpotenzial geht’s beim Öffentlich-Rechtlichen nun ans Eingemachte. Einerseits soll die Mitarbeiterzahl weiter reduziert werden. Andererseits dürfte auch bei den Landestudios ein dicker Sparstift angesetzt werden. Die Media-Analyse erhebt nun „Crossmedia“ und mehr: In den aktuellen Zahlen der Reichweitenerhebung wurden die Printergebnisse nicht nur mit den Online-Auftritten, sondern auch mit Social Media-Zahlen kombiniert. Wie die öffentliche Hand ihre Werbeausgaben verdoppelt hat: Sie stiegen 2023 (aktuell erhobenes Jahr) auf 417,9 Mio. Euro. Verantwortlich dafür waren nicht nur steigende Budgets, sondern vor allem die ausgeweitete Meldepflicht.

Markt in Bewegung

Cookie-Verweigerer sollen der Online-Branche nicht mehr im Magen liegen: Die Österreichische Webanalyse erhebt ihre Daten nun mit einer neuen Methode.

Sinnvolle Karriere

Agenturmitarbeiter sind heute nicht besonders glücklich im Job. Viele denken über Kündigung nach. Die Ursachen listet der Agency Happiness-Report auf. Wie Agenturchefs entgegensteuern wollen, erfahren Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe.

Wie Mächtige mies manipulieren

In den Medien tobt seit Jahren ein regelrechter Krieg um die Deutungshoheit von Informationen. Geführt wird dieser von potenten Interessensgruppen, die die öffentliche Meinung in ihrem Interesse beeinflussen wollen. Und das über sämtliche Kommunikationskanäle hinweg. Die objektive Berichterstattung gerät dadurch unter Druck. Die Folgen: Vertrauensverlust der Rezipienten. ExtraDienst sammelte Beispiele.

Wenn TV-Werbung nervt

Diverse Studien belegen es. Die Zahlen zeigen es. Zuseher wollen keine langen Werbeblöcke im Fernsehen mehr. ExtraDienst begab sich auf die Suche nach Alternativen.

Alltagsphänomen

Hoffnung aus der Maschine: Just die Künstliche Intelligenz soll Cyberattacken auf Unternehmen einen wirkungsvollen Riegel vorschieben.

Top oder Flop?

Die Berufswelt hat sich spätestens vor dem Hintergrund der Pandemie gewandelt. Da macht auch die Medien- bzw Agenturbranche keine Ausnahme. ExtraDienst ging der Frage nach, welche Jobs dort noch wirklich begehrt sind. Und welche als „No-Go“ gelten.

Livestream-Plattform als Werbeschreck

Extreme und verbotene Inhalte vertreiben Werbekunden, wie schon machen Plattform leidvoll erfahren musste. Nun ist auch Twitch betroffen.

Berufsbild auf der Kippe

Seit die Technologisierung Einzug hielt, sind sie selten geworden: Die Lektoren. ExtraDienst fragte nach, wie sich das Berufsbild wandelte. Und ob es für Lektoren noch eine Zukunft gibt.

Ohne Medienförderung keine Vielfalt

Wie ist es um die finanzielle Unterstützung der Vierten Gewalt im Staate bestellt? ExtraDienst wirft einen Blick auf die heimische Förderlandschaft. Und lässt Betroffene zu Wort kommen.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 356 Seiten u.a.:

Ideale Ergänzung: Goldbach Austria agiert mittlerweile als Teil der Azerion Group. Chef Josef Almer über Synergien und neue Entwicklungen.

Heimat wird Freude: Warum die Agentur nun mit neuem Namen antritt, verraten deren Chefs Markus Wieser und Alexander Hofmann.

„Agenturen sind heuet Markenarchitekten“: Die GGK Mullenlowe-Chefs Michael Kapfer und Dieter Pivrnec über strategische Emotionen und exakte Positionierungen.

Investment-Banker im Interview: Gerhard Hörhan verrät, was das Gebot der Stunde ist.

Marketeers, geht in den Markt: ExtraDienst nahm die Entwicklung der Marketingkonzepte in diversen Branchen unter die Lupe..

Klimabonus: Das Geschäftsmodell Second Hand-Ware hat sich zum Publikumshit im Web entwickelt.

Bad Robot: Die Hintergründe des Personalschwundes bei KI-Marktführer OpenAI.

Technologischer Spieltrieb: Österreichische Filmproduzenten über das Zusammenspiel von Fortschritt und Kreativität.

Lesen Sie alle Storys im brandneuen ExtraDienst hier