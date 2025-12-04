Eurovision Song Contest 2026: Infos zu Ticketing und Volunteers

Neun ausverkaufte Shows mit 100.000 Besucherinnen und Besuchern: Diese Erfolgsbilanz konnte der ORF nach dem Eurovision Song Contest 2015 ziehen. Auch im kommenden Jahr werden zum 70-jährigen Jubiläum des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt wieder Tausende Fans in der Host City Wien erwartet, und die Wiener Stadthalle wird mit neun fulminanten Shows zum Hotspot für Musikbegeisterte. Dafür können ab 13. Jänner 2026 Tickets gekauft werden. Außerdem gibt es seit 1. Dezember die Möglichkeit sich für das Volunteer-Auswahlverfahren für das Megaevent in Wien anzumelden.

Infos zum Ticketverkauf

Der Kauf der Tickets startet zunächst mit der Registrierungsphase, in der sich Fans anmelden müssen, um für den späteren Ticketkauf freigeschalten zu werden. Ziel der Registrierung ist ein fairer Ticketzugang und die Vermeidung von Bot-Käufen oder kommerziellem Wiederverkauf. Eine Registrierung bzw. ein Kauf ist ausschließlich über die offiziellen Websites eurovision.com bzw. oeticket.com möglich, um den Handel von gefälschten Tickets zu unterbinden. Nur wenn die Registrierung, die bis zum 18. Dezember 2025 (23.59 Uhr) für alle interessierten Käufer:innen offen ist, erfolgreich abgeschlossen wurde, können die Tickets in einer von mehreren Verkaufswellen gekauft werden.

Die erste Verkaufswelle startet am 13. Jänner 2026, dem Tag nach der Semifinalauslosung – somit steht dann auch fest, welche Länder in welchem Semifinale um den Aufstieg singen. Nach dem „first come, first served“-Prinzip können pro registrierter Person maximal vier Tickets erworben werden. Wichtig ist, dass Tickets nur dann erworben werden können, wenn man sich innerhalb der Registrierungsphase auf eurovision.com und oeticket.com angemeldet und verifiziert hat. Nachträglich ist eine Registrierung und damit auch ein Ticketkauf nicht mehr möglich.

Die Ticketerlöse sind integraler Bestandteil des Song-Contest-Budgets und tragen dazu bei, allen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern eine spektakuläre Live-Show aus der Wiener Stadthalle zu präsentieren. Auch wenn das Finale eine hochpreisige Veranstaltung ist, wurde darauf geachtet, auch Tickets im niedrigen Preissegment anzubieten – los geht es etwa bei den Nachmittagsshows bei 15 Euro. Das teuerste Ticket (am Finalabend im Golden Circle direkt vor der Bühne) kostet 360 Euro.

ORF startet Suche nach Volunteers für den Eurovision Song Contest 2026

Österreich wird im Mai zur größten Bühne für internationale, musikalische Unterhaltung, denn der Eurovision Song Contest feiert in Wien sein 70. Jubiläum. Daher sucht der ORF bis zu 800 Volunteers, die diesen Megaevent unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Alle Interessierten können sich ab sofort online unter songcontest.ORF.at als Volunteer registrieren.

2026 steht der ESC einmal mehr unter dem Motto „United By Music“. Für dieses Fest der Musik werden motivierte, umweltbewusste, begeisterte, freundliche und empathische Menschen gesucht.

Um sich als Volunteer beim Eurovision Song Contest zu engagieren, gelten folgende Voraussetzungen:

Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind von Vorteil

Teilnahme zumindest an einem Casting

Verfügbarkeit zwischen 27. April und 17. Mai 2026 in Wien

Ob kreativ, organisatorisch oder kommunikativ – registrieren kann man sich für mehrere Bereiche, zum Beispiel für Guest & Delegation Services, Audience & Public Interaction oder Sustainability & Support. Es gibt auf jeden Fall eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten für Volunteers, um beim ESC in Wien dabei sein zu können.

Neben dem offiziellen Outfit erhalten die Volunteers Verpflegung und sind während ihrer Anwesenheit unfallversichert. Der Eurovision Song Contest bietet die besondere Chance, Menschen aus vielen Ländern kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. Mit ihrem Engagement und positiven Spirit leisten die Volunteers einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieses Megaevents.

(Entgeltliche Schaltung)