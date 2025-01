Europäische Filme: Erfolg vor allem am Heimatmarkt

Die Kinobesuche für europäische Filme konzentrieren sich zunehmend auf den lokalen Markt. Laut neuen Zahlen der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle sind 2023 rund 92 Prozent Eintrittskarten in Europa und 68 Prozent in nationalen Märkten verkauft worden.

Keine Erholung nach Pandemie

Obwohl die Zuschauerzahlen europäischer Filme sinken und weiterhin 35 Prozent unter dem Durchschnitt vor der Pandemie liegen, ist der Anteil der globalen Zuschauerzahlen europäischer Filme mit einer Schwankung zwischen fünf und zehn Prozent in den vergangenen zehn Jahren relativ stabil geblieben, so die in Straßburg beheimatete Informationsstelle.

Frankreich besonders beliebt

Französische Filme sind die erfolgreichsten europäischen Filme. Zwischen 2014 und 2023 standen Filme „Made in France“ für 20 Prozent des Verleihs und 33 Prozent der Zuschauerzahlen europäischer Filme. Europäische „Blockbuster“ werden immer seltener: Die Zahl der Filme, die mehr als eine Mio. Zuschauer erreichte, ging im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie um 43 Prozent zurück. 2023 kamen nur 41 Filme an diese Marke heran.

Animationsfilme stark gefragt

Animationsfilme schneiden laut der Branchenerhebung international besser ab als Spiel- und Dokumentarfilme. Werden nur die Zuschauerzahlen exportierter Filme betrachtet, so stellten Animationsfilme 2023 die Hälfte der Top 10 der europäischen Filme und belegten die ersten beiden Plätze.