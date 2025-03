Einreichstart für den Media Award steht bevor

Der Media Award geht in seine dritte Dekade und bleibt auch in seiner 21. Ausgabe eine der wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Werbe- und Medienbranche. Ab dem 2. April 2025 können herausragende Kampagnen eingereicht werden, die beweisen, dass effektive Werbung nicht nur kreativ, sondern auch strategisch klug platziert sein muss. Das Jahresmotto „Fakten statt Fakes – Mediaqualität aus Österreich“ unterstreicht die Relevanz vertrauenswürdiger Medien in einer zunehmend von globalen Digitalplattformen dominierten Werbewelt.

Jetzt besonders wichtig

Angesichts steigender Werbeausgaben auf internationalen Plattformen – rund 2,6 Milliarden Euro flossen allein im letzten Jahr aus Österreich ab – rückt der Award die Stärke des heimischen Medienstandorts in den Mittelpunkt. Werbeinvestitionen in österreichische Medien bedeuten nicht nur Transparenz und Vertrauen, sondern auch eine nachhaltige Förderung des Wirtschaftsstandorts.

Diesen erfolgreichen Weg unterstützen die Initiatoren EPAMEDIA, Gewista, Goldbach, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding, die den Award ausrichten und Best Practices für eine effektive Mediaplanung in Österreich auszeichnen.

Neuer Vorstand

Mit einem jährlich rotierenden Vorstand bleibt der Media Award dynamisch. Dieses Jahr steht Kathrin Feher (ORF-Enterprise) als Präsidentin an der Spitze, unterstützt von Oliver Krainz (Kronen Zeitung) als Stellvertreter. Neu im Team sind Claudia Mohr-Stradner (EPAMEDIA) als Kassierin, Andrea Groh (Gewista) als Stellvertreterin, sowie Neslihan Bilgin-Kara (VGN Medien Holding) als Schriftführerin. Den Fokus auf transparente und qualitätsvolle Medialeistungen betont Josef Almer (Goldbach), der als ehemaliger Präsident nun die Kommunikationsagenden des Media Awards übernimmt.

„Österreichische Medien überzeugen durch Qualität, Transparenz und das Vertrauen ihres Publikums. Digitale Plattformen hingegen operieren oft mit intransparenten Messungen, Fake News und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Der Media Award zeigt Jahr für Jahr auf, dass exzellente Werbung auf vertrauenswürdigen Kanälen die besten Ergebnisse bringt.“ – Josef Almer, Goldbach

Media Award 2025

Die Early-Bird-Einreichphase startet am 2. April und bringt einige Neuerungen in den Kategorien mit sich, um aktuellen Markttrends Rechnung zu tragen. Besonders spannend wird das Rennen um den begehrten Titel „Agency of the Year“, den zuletzt Wavemaker (2024), Mediaplus Austria (2023, 2022) und Mindshare (2021) für sich entschieden haben.

Im vergangenen Jahr wurde anlässlich des 20-jährigen Bestehens auch die Agentur mit den meisten Auszeichnungen in der Award-Geschichte geehrt: Essence Mediacom wurde als „Agency All Over“ ausgezeichnet.

Jetzt einreichen

Für Unternehmen, Agenturen und Mediaplaner ist der Media Award eine einzigartige Möglichkeit, innovative und wirkungsvolle Kampagnen ins Rampenlicht zu stellen. Wer beweisen möchte, dass kreative Mediaplanung und fundierte Strategien den Unterschied machen, sollte sich den 2. April vormerken und die besten Cases einreichen.

Informationen zur Einreichung und den Kategorien gibt es unter www.mediaaward.at.