Die ORF-Topverdiener

Sie erscheint – so wie jedes Jahr – heuer freilich zum denkungünstigsten Moment für den skandalgebeutelten ORF: Die Liste der Bestverdiener beim Staatsfunk.

ExtraDienst bringt hier – ohne Häme – die heute veröffentlichten Daten und Fakten.

Führungsebene an der Spitze

An der Spitze der Gehaltsliste steht Pius Strobl, Hauptabteilungsleiter und Projektleiter des Medienstandorts, mit einem Jahresbruttogehalt von 468.856,32 Euro. Strobl übernahm nach dem Abgang des früheren Topverdieners Robert Kratky diese Position an der Spitze der Liste. Roland Weißmann, der bisherige Generaldirektor des ORF, belegt den zweiten Platz mit 427.500,04 Euro brutto Jahresgehalt. An dritter Stelle rangiert Hauptabteilungsleiter und Prokurist Johannes Aigelsreiter mit einem Jahresbrutto von 339.824,84 Euro.

Weitere Führungskräfte mit hohen Einkommen sind Peter Schöber, Geschäftsführer einer ORF-Tochtergesellschaft, der 311.964,24 Euro plus Nebenverdienste erhielt, sowie Kathrin Zierhut-Kunz, Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft, mit 285.137,40 Euro. Michael Wagenhofer, ebenfalls Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft, erzielte 283.028,42 Euro, während Eva Schindlauer als kaufmännische Direktorin 279.972,00 Euro verdiente. Armin Wolf, stellvertretender Chefredakteur und Moderator der „ZiB2“, erhielt 275.390,89 Euro plus durchschnittlich 8.820,36 Euro monatlich aus Nebenverdiensten. Michael Hajek und Martin Biedermann, beide Geschäftsführer in Tochtergesellschaften, verdienten 271.871,13 Euro beziehungsweise 270.382,27 Euro. Diese Personen gehören zu den zehn bestverdienenden ORF-Mitarbeitern des Jahres 2025.

Prominente Moderatoren und Korrespondenten

Auch viele bekannte Moderatoren und Korrespondenten finden sich in der Gehaltsliste. Korrespondent Christian Wehrschütz befindet sich hier mit 215.929,60 Euro an der Spitze. Moderator Andi Knoll erhielt 190.611,87 Euro, Moderator Hanno Settele verdiente 174.922,28 Euro, und Andreas Pfeifer, Korrespondent in Berlin, 174.683,94 Euro. Diese Gruppe bildet die bekanntesten Gesichter des ORF unter den Spitzenverdienern außerhalb der Führungsriege.

Chefredakteure, Direktoren und weitere Führungskräfte

Unter den übrigen Spitzenverdienern befinden sich zahlreiche Geschäftsführer, Chefredakteure, Direktoren und Hauptabteilungsleiter. Alexander Hofer, Landesdirektor, erhielt 220.000,00 Euro. Elisabeth Totzauer, Hauptabteilungsleiterin, verdiente 2025 211.182,52 Euro, Chefredakteur Johannes Bruckenberger 193.227,14 Euro und Gabriele Waldner-Pammesberger, ebenfalls Chefredakteurin, 191.003,26 Euro. Insgesamt umfasst die Liste 62 ORF-Spitzenverdiener mit einem Gesamtvolumen der ausgewiesenen Jahresgehälter von rund 13,9 Millionen Euro.

Durchschnittliche monatliche Nebeneinnahmen

Neben den regulären Gehältern zeigen die Daten auch die durchschnittlichen monatlichen Bruttobezüge aus Nebentätigkeiten. Den höchsten Zusatzverdienst erzielte Andi Knoll mit 10.350,00 Euro, gefolgt von Armin Wolf mit 8.820,36 Euro und Christian Wehrschütz mit 3.256,20 Euro. Markus Klement erhielt mit 2,83 Euro den niedrigsten Zusatzbetrag, während Hanno Settele 1.694,00 Euro, Peter Schöber 917,00 Euro, Martin Traxl 675,00 Euro, Johann Bürger 581,00 Euro, Gerhard Koch 494,00 Euro, Katharina Schenk 229,29 Euro, Andreas Pfeifer 222,00 Euro, Eva Karabeg 250,00 Euro und Walter Schneeberger 72,00 Euro erhielten. Stefan Wöber erzielte 16,67 Euro. Diese Nebeneinnahmen verdeutlichen die zusätzlichen Einkommensquellen einiger ORF-Mitarbeiter neben ihrem regulären Gehalt.