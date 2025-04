Dentsu gewinnt Infoscreen Agenturchallenge

Mehr als 80 Teilnehmer aus 12 Media-Agenturen stellten sich heuer der elften Auflage der Infoscreen Agenturchallenge. Das zweistufige Event forderte von den 26 Teams zunächst breites Allgemeinwissen, bevor sich die besten sechs Gruppen im Lasergame-Finale maßen.

Quizrunde mit kuriosen Fragen

In der Qualifikationsrunde war Köpfchen gefragt. Die Teilnehmer mussten sich durch einen bunten Mix aus Fragen kämpfen – von biologischen Kuriositäten bis hin zu internen Fun Facts. So galt es unter anderem zu wissen, dass der Gespensterfisch einen durchsichtigen Kopf hat und dass die Grafiker von Infoscreen im Jahr 2024 rund 1.800 Stunden mit der Erstellung von Werbespots verbrachten. Die Mischung aus Wissensvermittlung und Humor sorgte für gute Stimmung und so manchen Lacher unter den Media-Profis.

Überraschung im Finale

Ins große Finale schafften es die sechs besten Teams – doch es kam zu einer Überraschung. Das ursprünglich fix qualifizierte Team von Mediaplus konnte nicht teilnehmen. Somit rückte das siebtplatzierte Team „Triptopus on Ice“ nach – und das mit großem Erfolg. Der Teamname stammt von der Agentur Dentsu, wo man üblicherweise als achtköpfiges Team – also als „Oktopus“ – auftritt. „Weil wir bei der Agenturchallenge zu dritt angetreten sind, haben wir uns einfach in Triptopus on Ice umbenannt“, erklärt Teammitglied Stefanie Reissner. Im spannenden Lasergame-Finale bewiesen sie dann Taktikgefühl und Teamgeist – und sicherten sich den ersten Platz vor den „Rookies“ von Mindshare und den „Crazy Cat Ladies“ von Havas.

Teilnehmer und Veranstalter zufrieden

Nicht nur die Sieger zeigten sich begeistert, auch das gesamte Event kam bei allen Beteiligten hervorragend an. Stefanie Reissner betonte: „Die Challenge wird uns als fairer Wettkampf mit sehr viel Spaß und super Gesprächen in Erinnerung bleiben.“ Auch von Veranstalterseite ist die Bilanz durchwegs positiv. Hans Jörg Steiner, Leiter Marketing & Sales bei Infoscreen, sieht in der Challenge einen wichtigen Treffpunkt für die heimische Media-Szene: „Unsere Agenturchallenge bringt die heimischen Media-Agenturen in einem abwechslungsreichen Event zusammen. Dieses Format hat auch in der elften Ausgabe nichts von seinem Reiz verloren, ganz im Gegenteil.“ Wolfgang Kern, Teamleiter Marketing, Events & Sport Cooperations, blickt bereits auf die nächste Ausgabe: „Die tolle Resonanz, der gemeinsame Spaß, der Austausch und die Partnerschaft mit den Media-Agenturen sind für uns ein klarer Auftrag, uns auch 2026 wieder etwas Außergewöhnliches zu überlegen.“

