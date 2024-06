DDB Wien mit neuen Client Service Directors 

Zusätzlich zu der strategischen und inhaltlichen Beratung ihrer Kunden werden sie in Zukunft die gesamte Führung der DDB Beratung übernehmen.

Domaschko (44) ist bereits seit 20 Jahren in der Werbebranche tätig. Seit 2008. berät sie bei DDB Wien Kunden. Zuvor war sie für die Schwesteragentur BBDO Wien tätig.

Ofenböck (35) gehört seit 2013 dem DDB Wien-Team an. Zuvor werkte sie bei Wirz.

„Die langjährige Erfahrung und das außergewöhnliche Engagement von Roberta und Elisabeth haben zu unserem Erfolg bei DDB Wien beigetragen“, begründen die DDB Wien-COOs Thomas Tatzl und Andreas Spielvogel die Personalentscheidung.