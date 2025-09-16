Christa Kummer verlässt ORF-Wetter nach 30 Jahren

Nach mehr als drei Jahrzehnten vor der Kamera wird Christa Kummer am 19. September 2025 zum letzten Mal das Wetter im Rahmen der „Zeit im Bild“ präsentieren. Die Meteorologin war seit 1995 fixer Bestandteil des ORF-Wetterteams und gilt als erste Frau, die in Österreich das TV-Wetter moderierte.

Langjährige Tätigkeit beim ORF

Kummer begann ihre Laufbahn beim ORF im Jahr 1995 und war über viele Jahre hinweg täglich vor einem Millionenpublikum zu sehen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann würdigte ihren Beitrag zur Geschichte des Senders und bezeichnete sie als „schillernde ORF-Marke“. Kummer selbst betonte in ihrer Abschiedserklärung die Bedeutung ihrer Tätigkeit und sprach von einem Beruf, den man nicht wollen kann – „der wird einem auf Zeit geschenkt“.

Engagement über Fernsehen hinaus

Auch abseits ihrer Tätigkeit beim ORF beschäftigt sich Kummer intensiv mit meteorologischen und klimarelevanten Themen. Sie hält zahlreiche Vorträge über Aspekte des Klimawandels und nutzt ihre Social-Media-Kanäle zur Aufklärung über Nachhaltigkeit. Ihr Ziel ist es, wissenschaftliche Inhalte in einer zugänglichen Form zu vermitteln, ohne belehrend zu wirken. Vor ihrer Medienkarriere war Kummer zudem als Leichtathletin aktiv. Aufgrund wiederholter Verletzungen musste sie den Hochleistungssport jedoch aufgeben und konzentrierte sich auf ihr Studium der Geografie mit Schwerpunkt auf Geochemie und Geophysik, das sie bis zur Dissertation führte.

Wera Gruber übernimmt

Mit dem Ausscheiden Kummers wird Wera Gruber ab 6. Oktober 2025 Teil des Moderationsteams der ORF-Wettersendungen. Die aus Salzburg stammende Meteorologin arbeitet seit 1998 in der ORF-Wetterredaktion und ist seit 2022 auch im multimedialen Newsroom für Fernsehen und Radio tätig. Gruber wird künftig gemeinsam mit Marcus Wadsak und Sigi Fink das Wetter im Rahmen der „Zeit im Bild“ präsentieren. Sie begann bereits während ihres Studiums beim ORF zu arbeiten. Neben ihrer Tätigkeit im Fernsehen sammelte sie auch Erfahrung im Hörfunk. Gruber lebt mit ihrem Partner und der gemeinsamen Tochter in Wien.

(PA/red)