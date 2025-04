Chefsache ORF-III-Kulturprogramm

Der langjährige Kulturjournalist und „Kultur Heute“-Sendungsverantwortliche Peter Fässlacher wird mit 15. April 2025 zum Programmchef im Kulturbereich von ORF III bestellt. Die Entscheidung traf die Sender-Geschäftsführung – bestehend aus Kathrin Zierhut-Kunz und Peter Schöber – in Abstimmung mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

Zeitgemäßer Peter Fässlacher

Fässlacher gehört seit dem Start von ORF III im Jahr 2011 zum Kernteam des Spartensenders. Als redaktioneller Kopf hinter der werktäglichen Kultursendung „Kultur Heute“ hat er wesentlich zur Profilierung des Senders beigetragen. Neben seiner Tätigkeit als Moderator entwickelte er auch neue Formate wie die Literatursendung „erLesen“ und wirkte an zahlreichen Programminnovationen mit.

„Die maximal anregende Kunst- und Kulturvermittlung steht seit fast 20 Jahren im Zentrum meines beruflichen Lebens“, so Fässlacher anlässlich seiner Bestellung. Österreichs kulturelles Erbe und dessen zeitgemäße Aufbereitung seien ihm ein zentrales Anliegen, betont der gebürtige Kärntner, der seine journalistische Laufbahn im Landesstudio Kärnten begann und später zur ORF-Kulturredaktion nach Wien wechselte.

Signal der Neuausrichtung

Die Bestellung fällt in eine Phase, in der ORF III nicht nur personell, sondern auch strukturell Aufmerksamkeit auf sich zieht. So wurde in den vergangenen Monaten zunehmend über die interne Kultur (Führungsstil) unter der programmverantwortlichen Geschäftsführung diskutiert. Auch die jüngst öffentlich gewordene Höhe einzelner ORF-Gehälter war mediales Thema – darunter auch jenes von Peter Schöber. Vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen wirkt die Entscheidung wie ein Signal für Veränderungen bei ORF III.

