Böhmermann und Schulz erneut ESC-Kommentatoren

Das Komikerduo Jan Böhmermann und Olli Schulz wird auch in diesem Jahr den Eurovision Song Contest für FM4 live aus Wien kommentieren. Die beiden deutschen Satiriker sind damit mittlerweile feste Stimmen beim ESC und begleiten das Finale seit mehreren Jahren.

Liveübertragung am 16. Mai

Am 16. Mai, dem Tag des großen Finales, starten Böhmermann und Schulz um 20.45 Uhr ihre Sendung. Die Übertragung erfolgt sowohl auf FM4 als auch im Videostream auf fm4.ORF.at sowie auf ORF ON. Dabei wird erwartet, dass das Duo erneut mit seinem typischen ironischen Blick auf das Geschehen auf der ESC-Bühne reagiert.

Rückschauformat am 17. Mai

Zusätzlich bieten Böhmermann und Schulz dieses Jahr am Tag nach dem Finale einen Nachgeschmack: Am 17. Mai laden die Macher des Podcasts „Fest & Flauschig“ zu einem Rückschauformat im Burgtheater ein. Ab 11.30 Uhr wird die Veranstaltung unter dem Titel „Frivoles Treiben auf der Burg – Die Fest & Flauschig Eurovision-Matinee“ stattfinden und die Ereignisse des ESC noch einmal Revue passieren lassen.

(APA/red)