Auktion von Mucha-Preziosen

In eigener Sache.

All jene, die so wie ich leidenschaftlich sammeln und horten, wissen ganz genau, worüber ich da rede: Zu den schwersten Übungen im Leben gehört es, sich von Dingen zu trennen. Loszulassen, den Rucksack – den schweren Rucksack – zu entleeren, Ballast abzuwerfen.

Ich habe nun auf meine alten Tage beschlossen, mich von Dingen, die mich jahrzehntelang begleitet haben, nolens volens zu trennen, bevor der Rucksack zu schwer wird.

Alles, was ich gekauft habe, ist – so meine ich zumindest – geschmackvoll, elegant, sorgfältig ausgesucht – von bleibendem Wert. Figurinen, Gemälde, Möbel, persönliche Wertgegenstände – ich habe mir viel Mühe gegeben, meinen Geschmack in dieser Sammlung zu verwirklichen.

Am 12. Dezember findet im Auktionshaus Amadeus in der Dorotheergasse 12, 1010 Wien, eine Auktion statt, in der viele Dinge, die mich so lange begleitet haben, angeboten werden. Damit auch jemand anderer Freude daran hat. Die Preise sind angemessen, fair – in manchen Fällen wohl viel zu niedrig (den eigenen Besitz schätzt man bekanntlich immer höher ein, als er bewertet ist). Und damit könnte man dort so manches Schnäppchen machen.

Ich freue mich, wenn Sie an der Auktion teilnehmen. Schauen Sie einfach vorbei. Und vielleicht treffen wir uns ja dort.

Herzlichst

Ihr

Christian W. Mucha