Audiomarketing: Unverzichtbar für Fans und Firmen

Der Digital Marketing Club Österreich lud gemeinsam mit dem Eventpartner OBSERVER zu einem Talk bezüglich der steigenden Bedeutung von Audiomarketing. Dabei referierten Experten aus der Marketingbranche, wie zum Beispiel Joachim Feher, CEO des Radio Marketing Service Austria.

Feher betonte in seinem Vortrag die besondere Wirkung von Gehörtem: „Die Superkraft von Audio ist, dass es hochemotional ist. Mit Musik, Stimme, Geräuschen und mehr kann man Marken auditiv aufladen und eine Positionierung rein akustisch vermitteln.

Künstliche Intelligenz macht Audiomarketing für die volle Breite an Unternehmen zugänglich. Feher meint: „KI kann Radiospots – Inhalt, Sprache, Produktion und Auslieferung – in nur drei Minuten erstellen. So kommt dein Unternehmen blitzschnell zum eigenen Radiospot.“

Stimmung adaptieren, Werbung optimieren

Die vier Vorteile des Audiomarketings sind laut Feher: Brand Safety, kein Ad Fraud, kein Ad Blocking und Hearability statt Viewability. Audio spiele als unser erstes Sinnesorgan bereits im Mutterleib eine besondere Rolle und sei in einer Zeit der Simultanität das einzige Medium, bei dem wir Augen und Hände freihaben.

„Stop selling so loud, everyone is getting mad.“ – als Best-Practice-Beispiel nannte Yves Brunschwiler, Head of Sales bei Spotify Central Europe, die Flüsterwerbung von IKEA in „Baby Sleep“-Playlists. Er betonte, dass 92 % der Spotify-Nutzer:innen die Plattform täglich nutzen, im Durchschnitt über zwei Stunden.

Die emotionale Kraft der Akustik

Mithilfe von KI finden Menschen ihre Lieblingsinhalte und entdecken Neues. Er meint, höheres Engagement mit Musik erhöht auch Engagement für Werbung. „Audiowerbung ist dann gut, wenn sie die Stimmung, die gerade gehört wird, fortsetzt. Niemand möchte unterbrochen werden“, so der Experte.

Abschließend fasste Brunschwiler zusammen: „Wir sind nicht in der Attention Economy, sondern in der Experience Economy. Audio ist unverzichtbar für Fans und daher auch unverzichtbar für Marken.“