Almdudler sucht das Social Media Trachtenpärchen

Das österreichische Sprudelgetränk Almdudler sucht neue Gesichter für seine digitale Markenwelt. Genauer gesagt: Ein Trachtenpärchen, das in die Fußstapfen von Marianne und Jakob tritt – das illustrative Duo, das Almdudler seit 1957 begleitet. Mit einer kreativen Social Media Kampagne ruft das Unternehmen Content Creator auf, sich als Paar für die Rolle von „Marianne & Jakob – The Digital Couple“ zu bewerben.

Almdudler digital erleben

Marianne und Jakob sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Almdudler-Welt. Nun soll das Trachtenpärchen auch online ein neues Gesicht bekommen. Gesucht wird ein kreatives Duo, das authentisch für die Marke steht und mit Charme, Witz und Gespür für virale Trends frische Vibes in die Social Media Kanäle des Unternehmens bringt. „Wir suchen ein Content Creator-Duo, das nicht nur den Almdudler-Lifestyle verkörpert, sondern auch versteht, wie man auf TikTok & Co. viral geht“, erklärt der Marketingleiter.

Das ausgewählte Pärchen soll regelmäßig unterhaltsame Inhalte rund um Almdudler produzieren und wird dafür bezahlt. Lustige Sketches, authentische Einblicke und kreative Clips mit einer großen Portion Schmäh. Erfahrung im Filmen, Schneiden und Storytelling ist dabei von Vorteil – all inclusive sozusagen.

Fame, Sprudel & ein kreativer Job

Neben der Chance, offizielles Social Media Gesicht einer der bekanntesten österreichischen Marken zu werden, winken weitere Vorteile:

Vergütung nach Vereinbarung (abhängig von Erfahrung und Leistung)

Flexibles Arbeiten als Content Creator mit direkter Unterstützung des Almdudler-Teams

Ein langfristiger Markenbotschafter-Job mit kreativer Gestaltungsfreiheit

Viele Goodies und natürlich jede Menge Almdudler

So läuft die Bewerbung ab

Interessierte Paare können sich bis zum 31. März 2025 mit einem Bewerbungsvideo bewerben. Darin sollten sie sich kurz vorstellen, ihre Social Media Skills unter Beweis stellen und in einem humorvollen Clip zeigen, warum sie das perfekte Almdudler-Pärchen sind. Kreativität und Originalität sind gefragt – am besten mit einer spielerischen Umsetzung eines aktuellen TikTok-Trends. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2025.

Wer mag den Alleskönner-Job?

So charmant die Idee des digitalen Trachtenpärchens auch klingt, zeigt sich in den Anforderungen eine bekannte Tendenz der Social-Media-Industrie: Gesucht wird nicht nur ein Duo mit Sympathie und Witz, sondern eine eierlegende Wollmilchsau des digitalen Marketings. Die idealen Kandidaten sollen nicht nur als Markenbotschafter und Schauspieler auftreten, sondern zugleich als Model, Werbesprecher, Performer, Kamerafrau, Cutter und Social Media Manager fungieren. Eine ganze Produktionsfirma in zwei Personen also – mit unspezifizierter Vergütung.

Was für Unternehmen eine kosteneffiziente Lösung ist, könnte sich für Creator-Paare als ambitionierte Gratwanderung erweisen. Denn Content Creation ist längst nicht mehr nur ein Hobby, sondern eine ernstzunehmende kreative Branche mit zahlreichen spezialisierten Berufsfeldern. Bleibt zu hoffen, dass Almdudler nicht nur nach Talenten sucht, sondern ihnen auch die nötigen Ressourcen und eine angemessene Entlohnung bietet.

(PA/red)