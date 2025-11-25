Print, Digital, TV, Radio, Events, Newsletter sowie Druck und Logistik – Mit unserer neuen B2B Markenkommunikation “ALLES UNTER EINER KRONE” bündeln wir alle Kanäle zu einem einheitlichen Mediennetzwerk ohne endlosen Abstimmungsaufwand und aufwendige Prozesssteuerung.

Unsere Kanäle im Überblick:

Print & Sonderwerbeformen: Präsenz im relevanten Umfeld

Digital: Reichweite dort, wo Zielgruppen online aktiv sind

TV & Radio: Botschaften, die ins Ohr und ins Herz gehen

Botschaften, die ins Ohr und ins Herz gehen Events: Nähe zur Marke schaffen, Top-Themen erlebbar machen

Events: Nähe zur Marke schaffen, Top-Themen erlebbar machen

Newsletter: Persönliche Ansprache, direkt bei Ihrer Zielgruppe

Druck & Logistik: All-in-One-Service effizient und zuverlässig aus einer Hand

Ihre Vorteile:

Vernetzt: Alle Kanäle arbeiten zusammen, nicht isoliert.

Abgestimmt: Ihre Botschaften wirken klar und konsequent, nicht nur punktuell.

Leicht steuerbar: Zentrale Koordination für einen reibungslosen Markenauftritt.

Sie wollen mit Ihrer Marke mehr bewegen?

Unsere Crossmedia-Reichweite für Ihre Höchstleistungen: Gemeinsam erreichen wir 2.126.000 Leser:innen, das sind 27,2 % der Österreicher:innen, damit sind wir die nationale Nummer 1!*

* Quelle: MA 24/25, Basis national, Cross-Media-Reach Plus, Tageszeitungen, Print/Online/Newsletter, Schwankungsbreite +/- 0,7 %; Onlinereichweite justiert an der ÖWA

Unser Best-Case: Inspiration für Ihre Kampagne

Die Veranstaltung „KI – Zukunft gestalten“ im September bildete den Auftakt der KI-Eventreihe in Kooperation mit dem Land OÖ und der Sparkasse OÖ. Sie zeigte eindrucksvoll, wie Themen über mehrere Medien hinweg kraftvoll ins Rollen gebracht werden, wenn man:

Marken mit Menschen verbindet

Komplexe Themen verständlich und praxisnah aufbereitet

Mit dem Sonderthemenjournal “KI – Zukunft gestalten” sowohl Teilnehmer:innen eine Bühne als auch Leser:innen vertiefende Einblicke und inspirierende Beispiele bietet.

Alles gebündelt unter einer Krone.

Lassen Sie uns Ihre Kampagne unter eine Krone bringen.

(Entgeltliche Schaltung)