ALLES UNTER EINER KRONE
Maximale Reichweite bei minimalem Aufwand – alles unter einer Krone!
Print, Digital, TV, Radio, Events, Newsletter sowie Druck und Logistik – Mit unserer neuen B2B Markenkommunikation “ALLES UNTER EINER KRONE” bündeln wir alle Kanäle zu einem einheitlichen Mediennetzwerk ohne endlosen Abstimmungsaufwand und aufwendige Prozesssteuerung.
Unsere Kanäle im Überblick:
- Print & Sonderwerbeformen: Präsenz im relevanten Umfeld
- Digital: Reichweite dort, wo Zielgruppen online aktiv sind
- TV & Radio: Botschaften, die ins Ohr und ins Herz gehen
- Events: Nähe zur Marke schaffen, Top-Themen erlebbar machen
- Newsletter: Persönliche Ansprache, direkt bei Ihrer Zielgruppe
- Druck & Logistik: All-in-One-Service effizient und zuverlässig aus einer Hand
Ihre Vorteile:
- Vernetzt: Alle Kanäle arbeiten zusammen, nicht isoliert.
- Abgestimmt: Ihre Botschaften wirken klar und konsequent, nicht nur punktuell.
- Leicht steuerbar: Zentrale Koordination für einen reibungslosen Markenauftritt.
Sie wollen mit Ihrer Marke mehr bewegen?
Unsere Crossmedia-Reichweite für Ihre Höchstleistungen: Gemeinsam erreichen wir 2.126.000 Leser:innen, das sind 27,2 % der Österreicher:innen, damit sind wir die nationale Nummer 1!*
* Quelle: MA 24/25, Basis national, Cross-Media-Reach Plus, Tageszeitungen, Print/Online/Newsletter, Schwankungsbreite +/- 0,7 %; Onlinereichweite justiert an der ÖWA
Unser Best-Case: Inspiration für Ihre Kampagne
Die Veranstaltung „KI – Zukunft gestalten“ im September bildete den Auftakt der KI-Eventreihe in Kooperation mit dem Land OÖ und der Sparkasse OÖ. Sie zeigte eindrucksvoll, wie Themen über mehrere Medien hinweg kraftvoll ins Rollen gebracht werden, wenn man:
Marken mit Menschen verbindet
- Komplexe Themen verständlich und praxisnah aufbereitet
- Mit dem Sonderthemenjournal “KI – Zukunft gestalten” sowohl Teilnehmer:innen eine Bühne als auch Leser:innen vertiefende Einblicke und inspirierende Beispiele bietet.
Alles gebündelt unter einer Krone.
⇒ Hier durchs Journal blättern!
Lassen Sie uns Ihre Kampagne unter eine Krone bringen.
⇒ Gleich anfragen & mehr erfahren!
(Entgeltliche Schaltung)