IP Österreich vermarktet Canal+ First

Auf dem linearen Sender Canal+ First sind Inhalte des Canal+-Streamingangebots, TV-Highlights, Eigenproduktionen sowie internationale und europäische Filme und Serie, Dokumentationen und exklusive Sportereignisse versammelt. Zu empfangen ist der Sender in Österreich über die Canal+ App, HD Austria, A1Xplore TV, Kabel-TV Lampert, kabelplus, Liwest, Salzburg AG sowie das Sky Entertainment Paket. Insgesamt werden 1 Millionen österreichische Haushalte erreicht. „Die Aufnahme von Canal+ First in unser Vermarktungsportfolio unterstreicht unser Engagement, unseren Kund:innen ein vielfältiges und hochwertiges Werbeumfeld zu bieten“, so Elisabeth Frank, Director Multichannel Sales bei IP Österreich, über den Zuwachs.

„Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft unseren Sender weiter stärken wird. Gemeinsam werden wir die Präsenz von Canal+ First im österreichischen Markt ausbauen und Werbekund:innen eine Plattform bieten, um ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen. Zudem konnten wir uns ab der Saison 2024/2025 die Rechte der UEFA-Klubwettbewerbe in Österreich sichern und werden ausgewählte Top-Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live und exklusiv übertragen. Damit bieten wir Werbetreibenden mehr Reichweite und Qualitätsinhalte“, meint Bernhard Kiehas, Head of Sales & Cooperations Canal+ Austria, zur Zusammenarbeit.