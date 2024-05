Tradition in Innovation

Beide Unternehmen können auf eine große Tradition zurückblicken. Jeweils geprägt von einigen Innovationen. Bei Porsche war es etwa zu Anfangszeiten der erste elektrische Radnabenmotor, der auch alle vier Räder antreiben konnte. Oder der Vorgänger des Porsche 911, der 356er auf Basis des Käfers. Heute ist die Porsche Holding Salzburg mit 35.000 Mitarbeitern für alle VW-Konzernmarken und Porsche tätig und das größte Autohandelsunternehmen in Europa.

Die Geschichte der Breiteneder Immobilien Parking begann unter anderem mit dem Bau der Wiener Operngarage. Weitere Standorte folgten in Österreich, in Italien, in der Schweiz, Kroatien, Slowenien, Serbien und Albanien. Heute betreibt die Breiteneder Tochtergesellschaft Best in Parking mehr als 200 Standorte mit über 90.000 Stellplätzen und ist in sechs Ländern und 41 Städten präsent. Zusätzlich ist Breiteneder im Immobilienbereich, in der Hotelerie mit dem Amauris am Ring und der Spitzengastronomie mit dem Glasswing vertreten.

„Ein Schwerpunkt in der Zukunft ist es, neben “Best in Parking” auch “Best in Mobility” anzubieten. Dazu gehören schon jetzt als E-Mobility-Hub E-Charging, E-Sharing inklusive der dazugehörigen App-Lösungen. Hier sind wir auf einem guten Weg mit einem motivierten Team“, verkündete Breiteneder -CEO Johann Breiteneder in dem von Ralph Vallon geführten Gespräch.

Elektromobilität sei auch die Zukunft im VW-Konzern, so Porsche-Kommunikator Hermann Prax. „Auch wenn die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf E-Fahrzeuge einen gewissen Zeitraum benötigt. Deshalb bieten wir auch parallel Hybrid-, Diesel- und E-Autos an. Die E-Mobility Infrastruktur ist durch den weiteren Ausbau von Ionity-Ladestationen und das gesamte Moon-Power Angebot gut aufgestellt“, führte Prax aus.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion präsentierte Porsche Media und Creative-Geschäftsführer Andreas Martin das Programm der Wiener Elektro Tage, die vom 11. September bis 15. September am Wiener Heldenplatz über die Bühne gehen werden. Im Rahmen dieser findet am 12. September die 14. vie-mobility statt.

Nach den Ausführungen der beiden Mobility-Spezialisten gab es noch Gelegenheit zum Small-Talk und zum Netzwerken. Das nutzten unter anderem Hans Peter Spak und Peter Spak (Eigentümer Hink-Pasteten), Michaela Roither (IV-NÖ-Geschäftsführerin), Raffaele Arturo (GF Donnerwetterblitz), Unternehmer Hans Haas, Wolfgang Layr (Direktor Volksbank), Mario Rohracher (GS GSV), die Rechtsanwälte Ernst Schillhammer und Claudio Arturo, Josef Faber (GF Faber Roller & Bike), Werber Christian Bergbauer, Thomas Strachota (GF Wr BezirksBlatt), Beatrix Cox-Riesenfelder (Vice President Europe IAA), Sandra Baierl (Ressortleitern Kurier) oder Raphaela Vallon-Sattler (GF Vallon Relations).