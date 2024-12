Diese Themen erwarten Sie im neuen FaktuM 5/2024

FaktuM 5/2024 – Food & Shopping: Der Handel tischt auf

Essen, wo andere einkaufen: Die Gastronomie im Handel hat sich vom Hidden Champion zum starken Player entwickelt und zieht immer mehr Gäste zwischen Regalen und Kassen an.

Außerdem lesen Sie im druckfrischen FaktuM unter anderem: Die schmutzigen Tricks der Reiseportale +++ Green Snow – Was künftig bei Plusgraden geht +++ Das Millionengeschäft mit den Events +++ Destination Dupes – Geheimtipps für smarte Reisende +++ Reisebranche in der Krise +++ Hotelüberbuchung – was tun?

Editorial

Die Zeit arbeitet gegen den Winter-Tourismus ebenso wie die Wintersport-Industrie. Alle leiden unter der vermaledeiten Klimakrise. Irgendwann ist es vorbei mit der weißen Pracht. Kein Wunder, dass man versucht, diesem Problem Herr zu werden. Und Kunstschnee zu entwickeln, der auch bei 5 Grad noch hält. Ein Unterfangen, das einige Tücken aufweist, wie FM-Herausgeber Christian W. Mucha in seinem Leitartikel ausführt. Doch eines ist klar: Finanzieren lässt sich die Suche nach dem zukünftigen „weißen Gold“ leicht.

Coverstory: Kasten statt Kalorien

Möbelhaus statt Wirtshaus: Die oftmals unterschätzte Handelsgastronomie erweist sich als Gästemagnet. Und die Zahlen sprechen für sich: In Deutschland knackte der Umsatz im Vorjahr satte 11,7 Milliarden Euro. Auch in Österreich hat der Sektor aufgeholt – bereits jeder zehnte Österreicher greift einmal oder mehrmals wöchentlich bei Spar und Co. zum Besteck.

Dunkle Muster und personalisierte Preise

Elastische Preise, versteckte Gebühren, suggestive Praktiken: Online-Reiseportale arbeiten oft mit manipulativen Tricks, den sogenannten „Dark Patterns“. Gekaufte Bewertungen und falsche Verfügbarkeitsangaben tun ihr Übriges, um Kunden zu Entscheidungen zu drängen, die sie eigentlich nicht treffen wollten. FaktuM hat dazu Experten befragt und zeigt auf, wie die digitale Urlaubsplanung schnell zur Kostenfalle werden kann.

Reisebranche in der Krise?

Durch die Folgen der Pandemie, steigende Betriebskosten und anhaltenden Konkurrenzdruck kämpfen viele Reisebüros und -veranstalter ums Überleben. Krisen wie die gigantische FTI-Pleite werfen ihren langen Schatten. Hinzu kommen Herausforderungen durch geänderte Reisegewohnheiten und Nachwehen der Insolvenz bei Thomas Cook.

Volle Häuser

Überbuchungen – der Albtraum für viele Urlauber! Besonders in Hotspots wie Mallorca, Ibiza oder Griechenland kann’s schnell passieren, dass das Hotel voll ist, obwohl die Buchung längst erledigt war. Was tun? FaktuM hörte sich um, was sich der Gast erwarten kann und welche Maßnahmen die Veranstalter setzen, um das Problem zu vermeiden.

Green Snow: Schnee bei Plusgraden – geht das?

Wärmere Winter, weniger Schnee: Der heimische Wintertourismus gerät angesichts des Klimawandels unter Druck. Doch die Forschung ist schon weiter. ED-Gastautor Univ.-Prof. Dr. Hinrich Grothe, Professor für Physikalische Chemie der Atmosphäre am Institut für Materialchemie der TU Wien, beschäftigt sich selbst eingehend mit der Entwicklung geeigneten Kunstschnees. In seinem Artikel fasst er alle derzeit gängigen Verfahren zusammen und zeigt auf, wo ihre Vor- und Nachteile liegen.

Events in Österreich: Der Rubel rollt

Vom Donauinselfest in Wien über das Aufsteirern in Graz, die Salzburger Festspiele, das Nova Rock im Burgenland bis zur Formel 1 in Spielberg oder den Opernball: Die heimischen Mega-Events bringen nicht nur fette Umsätze, sondern kurbeln den Tourismus in den jeweiligen Regionen kräftig an. FM hat sich angesehen, mit welchen Umwegrentabilitäten die Gemeinden rechnen können.

Muchas Gracia von Wien

FaktuM-Verleger Christian W. Mucha wurde in einer würdigen und doch amüsanten Feierstunde von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im Beisein zahlreicher prominenter Gäste mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Stadt ausgezeichnet.

Weiters lesen Sie im neuen FaktuM u.a.:

Destination Dupes* – versteckte Juwelen statt Touristentrubel – Warum in den überfüllten Gassen von Paris Schlange stehen, wenn das gleiche Flair auch in Budapest pulsiert? Zwillingsziele sind die Geheimtipps für smarte Reisende.

Top-Reisen zu Diskont-Preisen – Diskontreiseveranstalter fetten ihr Programm mit günstigen Luxusangeboten auf. FaktuM forschte nach, wie das möglich ist.

Abenteuer Urlaub – Ohne Action keine Buchung: Attraktive Erlebnisangebote entscheiden immer öfter über die Wahl von Ferienorten.